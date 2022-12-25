تفاصيل حادث تصادم أتوبيس جامعة خاصة بتريلا في الدقهلية

كشف الدكتور سعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس، تفاصيل حادث تصادم أتوبيس تابع للجامعة بسيارة نقل في الدقهلية.

وقال عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المُذاع على القناة الأولى الفضائية، إن الأتوبيس كان به حوالي 40 طالبًا، متابعًا: «الأتوبيس اتصدم بسيارة تريلا، وتم نقل 17 طالبًا إلى المستشفى».

وأشار إلى أن المستشفى كان رائعًا ومعداً جيدًا، حيث تم فرز جميع الحالات، واتضح أن 7 إصابات كانت حالتهم مستقرة وتم عمل أشعة مقطعية لهم، و8 إصابات كانت حالتهم تستدعي نقلهم إلى مستشفى الطوارئ».

سعيد عبد الهادي: عدد الإصابات الموجودة حاليًا بالمستشفى 4 فقط

وتابع: «عدد الإصابات الموجودة حاليًا في مستشفى الطوارئ 4 فقط وحالتهم مستقرة تمامًا، أما السائق فتعرض لكسر في قدميه، والحمد لله أنه خرج حيًا».

واستكمل: «الحادث وقع في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وكان هناك دوران في الطريق، وحدث التصادم بين السيارتين»، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على السائق من قبل الأمن ولم يثبت تعاطيه مواد مخدرة، لكن السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافة هي السبب في الحادث.