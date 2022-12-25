الإثنين 26 ديسمبر 2022
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خبيرة: قرارات المركزي لمواجه ممارسات خاطئة لسحب العملة الأجنبية بالخارج

جريدة الدستور

قالت الخبيرة المصرفية حنان وجدي، إن البنك المركزي أرسل خطابًا للبنوك يتضمن استثناء فئات من القرارات الأخيرة المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية للعملاء خارج البلاد.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن البنك المركزي وجه البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.

وتابعت: "قرارات البنك المركزي تواجه ممارسات خاطئة في عمليات سحب العملة الأجنبية بالخارج".

وأوضحت أن البنك المركزي أخطر البنوك بفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين سافروا قبل تاريخ القرار 22 ديسمبر 2022 حتى يستطيع العميل الحصول على احتياجاته الضرورية من العملة الأجنبية، وذلك عند طلب العميل.

وأشارت إلى أن البنك المركزي أكد على عدم وجود أي حدود للاستخدام للعملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بطاقات ائتمانية يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية.

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