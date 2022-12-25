الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

علاء الكحكى يعلن التبرع بحملة إعلانية مجانية لمستشفى 57 عبر «النهار»

مستشفى 57
مستشفى 57

أعلن علاء الكحكي، رئيس شبكة تليفزيون النهار، عن التبرع بحملة إعلانية مجانية لمستشفى 57357 عبر قنوت النهار.

وقال الكحكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» المُذاع على فضائية «النهار» مع الدكتور محمد الباز، إنه يعتبر نفسه شاهدًا على نجاح مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، مؤكدًا أن المستشفى لديه نظام كبير وعدد المرضى كبير، متابعًا: «كان في ناس لا تقدر على العلاج في الخارج وتُعالج الآن داخل المستشفى».

الكحكي: السرطان مرض خطير ويهدد حياة الآلاف ويجب إنقاذ مستشفى 57357

وأشار الكحكي إلى أن السرطان مرض خطير ويهدد حياة الآلاف ويجب إنقاذ مستشفى 57357، متابعًا: «اقترحنا عمل قسم مدفوع والدكتور شريف أبوالنجا رفض هذا الأمر حتى لا يطغى على القسم المجاني» مشيرًا إلى أن علاج السرطان مكلف جدًا، ومن أخطر ما يمكن في علاج السرطان هو بداية بروتوكول العلاج وبعدها يتوقف.

واستكمل: «الإعلانات أمر مهم جدًا، العشرة جنيه اللي بتتبرع بها تزيد حجم التبرعات»، مؤكدًا أن الإعلانات ليست عيبًا فهى وسيلة من وسائل التسويق للمستشفى من أجل علاج المرضى.

علاء الكحكي حملة إعلانية مجانية لمستشفى 57 مستشفى 57 مستشفى 57357 لسرطان الأطفال برنامج اخر النهار الدكتور محمد الباز

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