الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سعر الدولار اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

تتصاعد حدة البحث عن سعر الدولار اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية عبر المنصات الإلكترونية حيث يهتم قطاع عريض من المواطنين بتغيير سعر العملات الأجنبية والعربية، وتشهد أسواق صرف العملات المالية استقرار نسبي في أسعار التداول داخل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وشركات الصرافة المرخصة عقب ارتفاعات متتالية.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك المركزي 

تتباين أسعار تداول العملات الأجنبية وعلى رأسهم العملة الأمريكية والتي تعد أبرز عملات التجارة العالمية وتأثر تأثير كلي على الاقتصاد المصري وإليكم سعر الدولار اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية:-

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 24.67 جنيه للشراء و 24.74 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار اليوم الاثنين في البنوك

بلغت قيمة العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري نحو 24.64 جنيه للشراء و 24.69 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار نحو 24.68 جنيه للشراء و 24.75 جنيه للبيع.

في بنك مصر وصل الدولار الأمريكي إلى 24.64 جنيه للشراء و24.69 جنيه للبيع.

 

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سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 24.70 جنيه للشراء و 24.75 جنيه للبيع.


في مصرف أبوظبي الإسلامي قدرت عملة الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 24.72 جنيه للشراء و 24.75 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار 24.72 جنيه في عمليات الشراء و 24.75 جنيه في عمليات البيع.


في البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 24.70 جنيه للشراء و 24.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأحد 25 /12 /2022 فى البنوك المصرية

في بنك التعمير والإسكان وصل الدولار إلى 24.70 جنيه للشراء و 24.75 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد وصل سعر تداول العملة الأمريكية إلى 24.65 جنيه للشراء و 24.75 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية وصل الدولار إلى 24.70 جنيه للشراء و 24.75 جنيه للبيع.

في بنك ميد بنك وصل سعر تداول العملة الأمريكية إلى 24.65 جنيه للشراء و 24.75 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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