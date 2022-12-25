الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير يكشف فائدة الركود الاقتصادى فى خفض الأسعار عالميًا

السلع
السلع

قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي، إن سلاسل الإمداد تكون أكثر صعوبة في الدول الأقل دخلًا وخاصة الدول الإفريقية لأنها لا تستطيع طلب الغذاء بأي ثمن، وذلك على عكس أمريكا التي تمتلك التموين.

بعد رفع الصين القيود متوقع ارتفاع أسعار السلع

وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأمر الإيجابي اليوم هو أنه يوجد استقرار على مستوى أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه مع رفع الصين القيود الاحترازية بسبب أزمة كورونا، لذلك فإن هناك إمكانية زيادة أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن العالم لم يكن قد تعافى من آثار جائحة كورونا، وعندما خرج منها نسبيًا أصبحت هناك مشاكل كبيرة من حيث سلاسل التوريد والشحن والنقل.

وأكد أن العالم اليوم يعيش ركودًا اقتصاديًا من أجل مكافحة التضخم العالمي وهذا الركود سيقلل من الطلب العالمي، وبالتالي ممكن أن تعود الأسعار لمستويات عام 2019، لكن الدول الأفريقية لا بد أن نساعدها من  خلال نقل التجربة والخبرات لتطوير الزراعة.

جائحة كورونا الأسعار اسعار المواد الغذائية الصين الخبير الاقتصادي الركود

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