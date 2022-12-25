الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

العمال البريطانى: تعسف من الحكومة البريطانية تجاه المضربين

عمر إسماعيل، نائب
عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال البريطاني

قال عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال البريطاني، إن الموقف الذي تتخذه الحكومة البريطانية فيه تعسف شديد تجاه الطبقات العاملة بمختلف تخصصاتهم من أطباء ومسعفين وعمال وغيرهم.

القوى العاملة يتم الضغط عليها منذ 2011

وأضاف خلال مداخلة عبر "زووم"، مع "النشرة الإخبارية" بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوى العالمة هي عصب الاقتصاد في بريطانيا، ويتم الضغط عليها منذ 2011 وحتى الآن من سياسة التقشف هي السبب فيما يحدث لأن المطالبة بـ 15% للحاق بالركب والقبول بأقل من ذلك له عواقب وخيمة حول معيشتهم.

وتابع، أن سبب عدم استجابة الحكومة للمضربين هي لأسباب سياسية وليست اقتصادية محاولة لإظهار حكومة المعارضة للعمال في موقف ضعيف، أما حزب المحافظين فإنهم يطالبون بسن قوانين لمعاقبة المعترضين.

وأكد، أنه من الوضح أن الحكومة البريطانية تستغل الأزمة استغلال سياسي وفرضت ضرائب جديدة ولكنها لم تحقق التوازن في الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن هناك ضغط على رئيس الوزراء لفتح باب المحادثات مع العمال ولكنه يرفضه، وموقف المحافظين الآن ضعيف ومهدد بخسارة في الانتخابات ويحاول أن يظهر بأن له صلابة في التعامل مع النقابات العمالية. 

العمال البريطاني الحكومة البريطانية تعسف الطبقات العاملة القوى العاملة بريطانيا عدم استجابة الحكومة

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