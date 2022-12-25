المعدن الأصفر يواصل الانهيار.. سعر الذهب اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

واصل سعر الذهب تراجعه خلال تعاملات اليوم الأحد ليصل إجمالى التراجعات التي سجلها خلال الأسبوع الذي انتهى أمس السبت 140 جنيه بنسبة 7.8 %، ورغم إغلاق سوق الصاغة اليوم الأحد لإجازته الأسبوعية واصلت أسعار الذهب تراجعها، وسجل عيار 21- أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – 1650 جنيهًا، وتراجع عيار 18 إلى 1414 جنيهًا للشراء، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد.

سعر الذهب اليوم

تراجع الذهب عيار 24 بنحو 5 جنيهات مسجلًا 1914.25 جنيه للبيع، و1885.75 جنيه للشراء.

تراجع عيار 22 بنحو 5 جنيهات وسجل 1754.75 جنيه للبيع، 1728.5 جنيه للشراء.

وتراجع الذهب عيار 21 إلى 1675 جنيهًا للبيع، 1650 جنيهًا للشراء.

تراجع الذهب عيار 18 : 1435.75 جنيه للبيع، 1414.25 جنيه للشراء.

وسجل الذهب عيار 12: 957.25 جنيه للبيع 942.75 جنيه للشراء.

الذهب عيار 9 : 9717.75 جنيه للبيع، 707.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جنيه ذهب عيار 21 بعد تراجعه بنحو 40 جنيه 13400 جنيه للبيع 14650 جنيه للشراء.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC : 7300 جنيه

سعر أونصة الذهب : 1799 $ للبيع، 1798 $ للشراء

ورغم قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي برفع سعر الفائدة 3 % إلا أن سعر الذهب واصل تراجعه، رغم ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 0.2 %، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي بدعم تراجع سعر الدولار.

سعر الذهب في سوق المال