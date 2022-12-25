الأحد 25 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المعدن الأصفر يواصل الانهيار.. سعر الذهب اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

الذهب
الذهب

واصل سعر الذهب تراجعه خلال تعاملات اليوم الأحد ليصل إجمالى التراجعات التي سجلها خلال الأسبوع الذي انتهى أمس السبت 140 جنيه بنسبة 7.8 %، ورغم إغلاق سوق الصاغة اليوم الأحد لإجازته الأسبوعية واصلت أسعار الذهب تراجعها، وسجل عيار 21- أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – 1650 جنيهًا، وتراجع عيار 18 إلى 1414 جنيهًا للشراء، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد.

سعر الذهب اليوم 

  • تراجع الذهب عيار 24  بنحو 5 جنيهات مسجلًا  1914.25 جنيه للبيع، و1885.75 جنيه للشراء.
  • تراجع عيار 22 بنحو 5 جنيهات وسجل 1754.75 جنيه للبيع، 1728.5 جنيه  للشراء.
  • وتراجع الذهب عيار 21 إلى 1675 جنيهًا للبيع، 1650 جنيهًا للشراء.
  • تراجع الذهب عيار 18 : 1435.75 جنيه للبيع، 1414.25 جنيه للشراء.
  • وسجل الذهب عيار 12: 957.25 جنيه للبيع 942.75 جنيه للشراء.
  • الذهب عيار 9 :  9717.75 جنيه للبيع، 707.25 جنيه للشراء.
  • وبلغ سعر جنيه ذهب عيار 21  بعد تراجعه بنحو 40 جنيه 13400 جنيه للبيع 14650 جنيه للشراء.

خبير مصرفي: رفع سعر الفائدة يهدف لاحتواء الموجات التضخمية

سعر الدولار اليوم الأحد 25 /12 /2022 فى البنوك المصرية

  • نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC : 7300 جنيه
  • سعر أونصة الذهب : 1799 $ للبيع، 1798 $ للشراء

ورغم قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي برفع سعر الفائدة 3 % إلا أن سعر الذهب واصل تراجعه، رغم ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 0.2 %، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي بدعم تراجع سعر الدولار.

سعر الذهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,425 جنيه$57.86
سعر الذهب عيار 221,306 جنيه$53.04
اسعار الذهب عيار 211,247 جنيه$50.63
اسعار الذهب عيار 181,069 جنيه$43.40
سعر الذهب عيار 14831.21 جنيه$33.75
سعر الذهب عيار 12712.46 جنيه$28.93
سعر الذهب عيار 9534.35 جنيه$21.70
اسعار أوقية الذهب44,315 جنيه$1,800
اسعار جنيه الذهب9,975 جنيه$405.04
اسعار كيلو الذهب1,424,919 جنيه$57,862

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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تراجع سعر الغاز فى أوروبا إلى أدنى مستوى خلال عام

الذهب عيار 21 عيار 18 جنيه ذهب البنك المركزي المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

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