تراجع سعر الغاز فى أوروبا إلى أدنى مستوى خلال عام

أعلنت بورصة لندن ICE، اليوم الجمعة، عن انخفاض سعر الغاز في أوروبا خلال تعاملات اليوم إلى أقل من 920 دولارًا لكل 1000 متر مكعب. لأول مرة منذ 25 ديسمبر الماضي.

وانخفضت تكلفة العقود الآجلة لشهر يناير في مركز TTF في هولندا إلى 919.6 دولار لكل 1000 متر مكعب، أو 83.9 يورو لكل ميغاواط ساعة (يتم عرض أسعار ICE باليورو لكل ميغاواط ساعة).

وفقًا للبيانات الأولية، أدت درجة الحرارة في العديد من الدول الأوروبية، والتي هي في المتوسط أعلى من المؤشرات المناخية ، إلى انخفاض في الأسعار.

وفي وقت سابق، أقر الاتحاد الأوروبي سقفًا ديناميكيًا لأسعار الغاز عند مستوى 180 يورو لكل ميغاواط ساعة (حوالي 1.85 ألف يورو لكل ألف متر مكعب). سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 15 فبراير المقبل، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.

الغاز الطبيعي في أوروبا

وخلال الفترة الماضية، كانت قد سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا، استمرارًا في التراجع لليوم الثاني على التوالي، في ظل مؤشرات على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة، وفقًا لما نشرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكد في تقرير لها، أن سعر العقود الآجلة القياسية للسوق الأوروبية تراجع بنسبة 6. 4% بعد ارتفاعه مؤخرًا، في ظل تقييم المتعاملين لمجموعة من العوامل المتعارضة.

يأتي ذلك في حين توصلت إحدى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس الأمريكية التي تعرضت لحريق في وقت سابق من العام الحالي إلى اتفاق مع السلطات الرقابية لاستئناف تشغيلها بكامل طاقتها تقريبًا أوائل أكتوبر المقبل.

وفي حين أشارت محطة فري بورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى اعتزامها استئناف نشاطها بحلول هذا الموعد، يتوقع المتعاملون عودتها للعمل بصورة تدريجية أكبر.

وتراجع سعر الغاز الطبيعي الهولندي القياسي تسليم الشهر المقبل بنسبة 6. 2% إلى 87. 193 يورو لكل ميجاوات/ساعة بحلول الساعة 11 و53 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت أمستردام. في المقابل ارتفع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 8. 0% مع بدء أعمال الصيانة الدورية في عدد من منشآت الغاز الطبيعي البريطانية.