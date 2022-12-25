العثور على جثة مسنة ملقاة بأرض زراعية فى البحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من جهودها لسرعة كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة ملقاه خلف مبنى جامعة دمنهور على الطريق الزراعى بدائرة مركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى دمنهور التعليمى وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد مصطفى السعدنى، مامور مركز شرطة دمنهور، إخطارا يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة ملقاه خلف مبنى جامعة دمنهور على الطريق الزراعى بدائرة مركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على تبين أن الجثة لسيدة مسنة تدعي "سهير الأنصارى"، 62 سنة، مقيمة بشارع ترعة البوص بمدينة دمنهور، وجار تحرير محضر بالواقعة وتباشر نيابة مركز دمنهور التحقيقات برئاسة المستشار محمد شلوف رئيس النيابة.

وأمر مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء عمرو الشامى مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد اسلام السعدنى مفتش المباحث، من أجل سرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة صباح اليوم اصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.