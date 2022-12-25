محافظ الإسكندرية: لم يصدر قراربتعطيل للدراسة حتى الآن

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدار الساعات الماضية بجميع أنحاء الإسكندرية، والتأكد من سيولة الحركة المرورية، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها محافظ الإسكندرية، منذ فجر اليوم، بتواجد جميع الأجهزة التنفيذية، على مستوى الأحياء لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

وأوضح الشريف أن المحافظة تعرضت منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لسقوط مياه أمطار غزيرة، نتج عنه تواجد تراكمات بعدد من الأماكن على مستوى المحافظة، مؤكدًا أنه تم التعامل فورا مع تلك التجمعات والتي وصل عددها إلى 49 نقطة، بالتنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي والمرور وجميع الجهات المختصة.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركة الصرف الصحي تتواجد في الشوارع منذ 4 أيام للتعامل مع أي تداعيات طارئة لنوة الفيضة الصغرى التي تجتاح الإسكندرية، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ ستستمر في تمركزاتها بالشوارع والميادين حتى نوة الميلاد.

وأكد المحافظ أن الثلاث مشاريع الضخمة الخاصة بفصل شبكات الأمطار عن الصرف الصحي والتي تمت بالمحافظة، ساعدت في شفط كميات الأمطار التي سقط على الإسكندرية بمناطق المشروعات والكورنيش، كما استوعبت نحو 10٪ من كمية الأمطار الزائدة على الشبكات.

وتابع أن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على زيادة كميات الأمطار، مشيرًا إلى أن خرائط الأمطار لم تظهر سقوط كمية الأمطار التي شهدتها المحافظة اليوم، لافتًا أننا كنا مستعدين ومتواجدين في الشارع وتم التعامل منذ اللحظات الأولى مع تجمعات الأمطار.

وعن تعطيل الدراسة أشار المحافظ أنه لم يتم اتخاذ قرار تعطيل الدراسة حتى الآن، حيث يتم المتابعة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة خرائط سقوط الأمطار ومناقشة الجهات التنفيذية، لافتًا إلى أنه حتى الآن يتم إصدار القرار.

ومن جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه بداية من يوم الأربعاء تم رفع حالة الطوارئ، وحتى اليوم، ومع الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، تم التعامل مع الشوارع الرئيسية ومحيط المستشفيات والمدارس، مشيرًا إلى تأثر عدد من المناطق بحي الجمرك وغرب وتم التعامل مع تراكمات المياه وجار العمل بمناطق غرب الإسكندرية.

وأشار إلى أنه تم نشر 122 سيارة و30 بدالا على مستوى المحافظة، حيث يتم توجيه المعدات للمناطق التي تواجه تجمعات الأمطار للانتهاء من رفع كل التراكمات قبل نهاية اليوم، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار متوسطة غدًا طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.