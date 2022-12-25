كيف احتفل المهاجرين في واشنطن وماهي علاقة مقر هاريس؟.. سي إن إن توضح

كشفت شبكة سي إن إن الامريكية، اليوم الأحد، تفاصيل نزول العديد من حافلات المهاجرين والتجمع أمام مقر نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كامالا هاريس مساء أمس السبت، في اجواء احتفالية وطقس بارد.

وأشارت الشبكة في تقرير لها، ان العديد من المهاجرين احتفلوا بالكريسماس وعيد الميلاد، في طقس متجمد مساء امس السبت، مشيرة إلى أن نزلوا عدة حافلات محملة بالمهاجرين أمام مقر إقامة نائبة الرئيس كامالا هاريس في واشنطن العاصمة عشية عيد الميلاد في طقس 18 درجة في وقت متأخر من يوم السبت.

وأفاد التقرير إلى أنه تم نقل حمولتي حافلتين أوليتين إلى ملاجئ محلية، وفقًا لمسؤول في الإدارة، كما وصلت المزيد من الحافلات خارج مقر نائب الرئيس في وقت لاحق من مساء السبت، وكان يتم إنزالهم، وكان بعض المهاجرين يرتدون قمصان تي شيرت فقط في الطقس المتجمد، كما تم إعطاؤهم بطانيات ووضعوا في حافلة أخرى كانت متجهة إلى كنيسة محلية.

حافلات مهاجرين في واشنطن

ونقلت قالت إيمي فيشر، وهي متطوعة في شبكة المعونة المتبادلة للتضامن مع المهاجرين، والتي تستقبل المهاجرين الذين تم إرسالهم إلى العاصمة منذ الربيع، إن منظمتها كانت مستعدة للوافدين مساء السبت، كما تصل حافلات مهاجرين إلى واشنطن أسبوعياً منذ أبريل الماضي.

وأضافت كان مجتمع العاصمة يرحب بالحافلات من تكساس في أي وقت تأتي فيه منذ أبريل، فيما اشارت ان "ليلة عيد الميلاد والطقس البارد المتجمد لا يختلفان، كما ان نحن دائمًا هنا نرحب بالناس بأذرع مفتوحة.

وتابعت ليس من الواضح من المسؤول عن إرسال المهاجرين إلى المرصد البحري، على الرغم من أن الشبكة الامريكية ذكرت في وقت سابق من هذا العام أن حاكم ولاية تكساس جريج أبوت أرسل حافلات للمهاجرين شمالًا، بما في ذلك إلى موقع خارج منزل هاريس.

أبوت هو واحد من ثلاثة حكام جمهوريين على الأقل حصلوا على الفضل في نقل أو نقل المهاجرين إلى الشمال هذا العام احتجاجًا على سياسات الهجرة لإدارة بايدن.

وكان قد أكد في وقت سابق في سبتمبر أن ولايته أرسلت الحافلات إلى مقر إقامة هاريس في ذلك الوقت.