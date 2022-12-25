«السواركة» عن رفع الحواجز من العريش: «العريش عادت لطبيعتها وسعداء بالقرار»

علق عدد من المواطنين السكانين بمحافظة العريش على رفع الحواجز منها.

قال محمد ممدوح طالب فى 2 ثانوى بمدرسة عمرو شمرى الثانوية العسكرية بالعريش محافظة شمال سيناء إن المواطنين فى العريش الآن يشعرون بشعور جيد عقب إزاحة هذه الحواجز، مؤكدًا أن هذه الحواجز لها أكثر من 5 سنوات وكان العديد من الشوارع التى لها فائدة فى المواصلات مغلقة، وهذه الإزاحة من الحواجز جعلت الشوارع أكثر مرونة ومفتوحة، لذلك نشعر بالسهولة فى التحرك عن قديمًا، قائلا: «الموضوع دلوقتى أصبح أريح الحمد لله».



وتابع محمد لـ «الدستور»: «إزاحة هذه الحواجز ليس لها علاقة بالأمان ولكن قد عمل على زيادة الأمان فنحن نشعر بالأمان الحمد لله منذ سنوات عديدة ماضية حتى أصوات الضرب والرصاص لم نعد نسمعها الآن، لذلك نشكر الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على الأمان المتوفر لدينا الآن».

النائبة عايدة السواركة نائبة حزب المؤتمر في مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء تقول فى تصريح لـ«الدستور»: خطوة جيدة تدل على استقرار الوضع فى شمال سيناء بفضل القوات المسلحة ورجال سيناء الشرفاء



وتضيف خلال تصريحاتها: «شعرنا أن الأمور تعود لطبيعتها، الحمد لله والآن يتم عمل شوارع جديدة وشوارع قديمة يتم رصفها، وسوف يتم تطوير خطوط الغاز والكهرباء فى الفترة القادمة».

وعن نتيجة إزالة هذه الحواجز قالت النائبة :«هيكون فى سهولة فى الحركة بالنسبة للسيارات والمواطنين لان كان فى تعطيل للحركة بسبب الكمائن».

وكان قد قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم رفع كل الحواجز الأمنية والمتاريس من كل شوارع المحافظة، وهو ما يدل على عودة الأمن والأمان إلى مدينة العريش، مشيدًا بالتضحيات الكبيرة والجهد غير المحدود من قبل القوات المسلحة والشرطة الباسلة، حتى أصبح الإرهاب فى اندثار بصفة مستمرة.

وأضاف «شوشة»: «محافظة شمال سيناء تعمل بشكل متوازٍ بين تحقيق الأمن والتنمية، وهذه التنمية تسبق الأمن بخطوات، لذلك تم العمل فى كل مجالات التنمية، وعلى رأسها البنية الأساسية».

وأوضح أن أعمال التنمية فى شمال سيناء تتم على عدة محاور، يأتى فى مقدمتها محور التنمية الزراعية، عبر العمل على حل أزمة ندرة المياه التى كانت تعانى منها المحافظة.