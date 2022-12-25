«أغصان الضوء».. القائمة الكاملة للمكرمين بالمؤتمر العام لأدباء مصر

أيام قليلة وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر، الخميس المقبل 29 ديسمبر الحالي، تحت عنوان "الفعل الثقافي ومشكلة المعنى"، بمحافظة الوادي الجديد، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء د. محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والتي تحمل اسم الناقد والمفكر الراحل د. شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، ويرأسها الكاتب محمد سلماوي، ويتولى أمانتها العامة د. حمدي سليمان.

المؤتمر تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ويعود بعد توقف عامين، ويشارك فيه أكثر من 350 أديبًا وباحثًا وإعلاميًّا، من الشخصيات العامة وكبار الأدباء وممثلي أندية الأدب وغيرهم، ويضم مشروعه البحثي عددًا من المحاور الرئيسية التي تضم مجموعة من الدراسات والجلسات البحثية.

تكرم دورة هذا العام عددًا من الأدباء والأديبات والنقاد التي تصدر سيرهم الذاتية في كتاب عن المؤتمر بعنوان "أغصان الضوء" تحرير الشاعر والباحث مسعود شومان.

شخصية المؤتمر.. شاكر عبد الحميد

يكرم المؤتمر الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، الذي تحمل دورة هذا العام اسمه، ويسرد كتاب المكرمين سيرته الذاتية، ومؤهلاته العلمية، والجوائز الحاصل عليها والخبرات الوظيفية الرئيسية والمؤلفات والكتب والمترجمات والكتابات الثقافية العامة في النقد الأدبي وفي الفن التشكيلي والسينما والمقالات والبحوث والدراسات المنشورة والإشراف على طلبة الدراسات العليا والمساهمات في وزارة الثقافة.

رئيس المؤتمر.. محمد سلماوي

كما يكرم المؤتمر الكاتب الكبير محمد سلماوي رئيس المؤتمر، ويعرض الكتاب بداياته ومؤلفاته والجوائز والتقديرات الحائز عليها، والكتب والدراسات التي تناولت أعماله وإنجازات أخرى وموسوعات ودوائر معارف ورد بها اسمه، ورسائل أكاديمية أعدت عنه والرحلات والأسفار وغيرها.

سيد الوكيل

ويكرم المؤتمر الكاتب والناقد سيد الوكيل، ونقرأ في الكتاب سيرة بداياته ودراساته، ثم نقرأ الإصدارات الأدبية والثقافية، وإعداده وتقديمه لعدد من الكتب والدراسات، إضافة إلى الجوائز والتكريمات والعضويات والمهام الأدبية والثقافية والمشاركات الدولية والبحثية.

سمية الألفي

ويكرم المؤتمر من الأديبات الكاتبة المبدعة سمية الألفي، ابنة بورسعيد، ونقرأ عن إصداراتها من المجموعات القصصية والدواوين الشعرية والروايات والجوائز والتكريمات وكتب عن أعمالها ومشاركاتها.

محمد عبد الله الهادي

من المكرمين عن الوجه البحري الكاتب الروائي محمد عبد الله الهادي، ابن محافظة الشرقية، ونقرأ عن تخرجه وعضوياته وإصداراته في المجموعات القصصية والروايات وكتب الأطفال والمسرح والتكريم والجوائز الحاصل عليها.

سفيان صلاح

وعن الوجه القبلي يكرم المؤتمر الشاعر سفيان صلاح، ابن محافظة المنيا، ونطالع في الكتاب سيرته الإبداعية دواوينه الشعرية ورواياته ومشاركاته ومتابعاته النقدية ودراساته عن عدد كبير من كتاب مصر وغيرها.

أحمد دياب

يكرم المؤتمر كذلك الشاعر أحمد دياب عن المحافظة المضيفة للمؤتمر الوادي الجديد، فنقرأ في سيرته عن عضوياته وإصداراته ودراساته النقدية وأعماله لمسرح الثقافة الجماهيرية ونصوصه المسرحية ومقالاته، إضافة إلى مشاركاته الثقافية والجوائز والتكريمات.

هذا ويكرم المؤتمر عددًا من أسماء المبدعين الراحلين، وهم:

عبد الجواد خفاجي

يكرم المؤتمر اسم الروائي والناقد الراحل عبد الجواد خفاجي، ابن محافظة قنا، ومعلم اللغة العربية، فنطالع سيرته الإبداعية وإصداراته الروائية ومجموعاته القصصية ودراساته النقدية، وهو الذي رحل عن عالمنا في 2020.

عبد الغني مصطفى:

يضم كتاب المكرمين سيرة الشاعر المسرحي عبد الغني مصطفى، ابن مدينة كفر الزيات، الذي بدأ طريقه للشعر في سن مبكرة، فنقرأ عن تنوع إنتاجه بين شعر العامية والمسرح والكتابة للطفل، والجوائز والتقديرات، المبدع الراحل عن عالمنا في 2021.

أشرف العناني:

يكرم المؤتمر اسم الشاعر الراحل عبد الغني مصطفى، والذي اختار سيناء مستقرا له بشكل نهائي اعتبارا من بداية الثمانينيات، حيث تنوعت قصائده بين النصوص التفعيلية وقصيدة النثر، والذي رحل عن عالمنا في 2013.

سعيد الكفراوي:

يكرم المؤتمر اسم الكاتب الكبير سعيد الكفراوي، والذي ترك أثرا عميقا في عوالم الكتابة القصصية التي لم يتخل عنها، والتي تعد شهادات على زمن وعلى وجه من وجوه مصر، فنطالع إصداراته وجوائزه وحصوله على جائزة الدولة التقديرية في 2016، المبدع الذي رحل عن عالمنا في 2020.

صلاح الراوي:

نقرأ في كتذاب المكرمين عن الأستاذ الدكتور صلاح الراوي، الذي انحاز للمفارقات الشعرية الكبرى، والذي اقتحم بدراساته الرائدة منطقة شائكة في الدرس الفولكلوري، حيث نطالع في سيرته الذاتية التاريخ المهني والعلمي، والإنتاج العلمي الجامعي، والأعمال العلمية والأدبية المنشورة، وبحوث قدمها لمؤتمرات وحلقات بحث ومهام وأنشطة منها مشروع أطلس الفولكلور وجهوده في منطقة حلايب وتحكيم المسابقات والجوائز وغيرها، وحصوله على جائزة الدولة التقديرية في 2014، المبدع الراحل عن عالمنا عام 2021.

فتحي البريشي:

يكرم المؤتمر اسم شاعر العامية والكاتب المسرحي فتحي البريشي، ابن محافظة الدقهلية، الممسك بقيم جماعته والمدافع عن أحلامهم، فنطالع في سيرته الذاتية مؤلفاته في المسرح والدواوين الشعرية والجوائز الحاصل عليها في مجالي المسرح والشعر، المبدع الراحل عن عالمنا في 2022.

فؤاد حجاج:

من المكرمين في المؤتمر اسم الشاعر الكبير فؤاد حجاج، أحد الشعراء الجوابين في الأمسيات طامحا لوصول صوته إلى ناسه، فنقرأ عن بداياته وسيرته المهنية ومؤلفاته ودراساته وتجربة كتابته للمسرح والحلقات الدرامية للتلفزيون وأشعاره الغنائية والجوائز والتكريمات، المبدع الكبير الراحل عن عالمنا في 2021.

مجيد طوبيا:

يكرم المؤتمر اسم الكاتب والسيناريست الكبير مجيد طوبيا، ابن محافظة المنيا، والذي نالت أعماله شهرة واسعة رغم ندرة ظهوره في المنتديات والمؤتمرات، والذي اختيرت روايته "تغريبة بني حتحوت" ضمن أفضل ألف رواية عربية في القرن العشرين، فنقرأ عن أعماله القصصية والروائية ودراساته النقدية، ودراسات عن أعماله، والجوائز والتكريمات، وحصوله على جائزة الدولة التقديرية 2014، المبدع الكبير الذي رحل عن عالمنا في 2022.

محمد عبد المنعم زهران:

ومن بين المكرمين في المؤتمر اسم الكاتب المسرحي والقاص محمد عبد المنعم زهران، والذي اعتمدت نصوصه على استلهام بعض تراث الجنوب، فضلا عن كتاباته المتعلقة بالطفل، فنطالع في الكتاب أعماله المسرحية وقصصه القصيرة وقصص الأطفال ودراسات عن أعماله، والجوائز الحاصل عليها المبدع الراحل عن عالمنا في 2022.

يذكر أن المؤتمر الذي تشرف على تنفيذه الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، يضم عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والفنية على هامش جلساته البحثية الرئيسية والموائد المستديرة وفعاليات التكريم، حيث يقدم إقليم وسط الصعيد برئاسة ضياء مكاوي مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والقوافل الثقافية في واحة الداخلة وقراها ومسابقات لاكتشاف المواهب.