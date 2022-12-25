محافظ مطروح يبحث كافة المشاكل التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اليوم الأحد، الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، والوفد المرافق له بحضور الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح والدكتورة إيمان خليفة عميد كلية الطب البيطري بجامعة مطروح والدكتورة زينب السنيني نقيب البيطريين بمطروح.

جاء ذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والنقابة لتقديم أفضل الخدمات للأطباء البيطريين وللحفاظ على الثروة الحيوانية والعمل على زيادتها.

ورحب محافظ مطروح بنقيب أطباء مصر على أرض محافظة مطروح في إطار زيارته للمشاركة في المؤتمر العلمى الثاني لكلية الطب البيطري بجامعة مطروح تحت عنوان تحديات الطب البيطري المصاعب والحلول، مؤكدًا على تقديم كافة الدعم للمؤتمر للخروج بتوصيات فعالة لتنمية الثروة الحيوانية.

وناقش اللقاء بحث كافة المشاكل التى تواجه تنمية الثروة الحيوانية وجهود المحافظة لسد العجز في إعداد الأطباء بالوحدات البيطرية بمدن ومراكز المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمربين.

وأكد محافظ مطروح على حرص المحافظة على تقديم كافة الدعم والتعاون مع كافة الجهات المعنية لخدمة هذا الملف نظرا أن 60% من أبناء المحافظة يعملون على الرعي والزراعة لتحقيق أقصى استفادة لأهالي المحافظة.

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