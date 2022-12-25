الأحد 25 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المارونية عن عيد الميلاد: غدًا سنتمجد مع المسيح في حياة أفضل

عيد الميلاد
عيد الميلاد

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر اليوم، برئاسة المطران جورج شيحان بعيد الميلاد المجيد.

وفي تعليقها على الحدث تقول الكنيسة: “لقد كان الظلام يلفّ العالم بأسره قبل إشراق النور الحقيقي، أي قبل ميلاد الرّب يسوع المسيح؛ كذلك كان الظلام يخيّم في كلّ واحد منّا، قبل اهتدائنا وتجدّدنا الداخلي. ألم يكن الليل الأكثر سوادًا والظلام الأكثر كثافة على وجه الأرض حين كان آباؤنا يعبدون الآلهة الزائفة؟.. ألم يكن ليلاً مظلمًا آخر فينا حين كنّا نعيش بدون الله في هذا العالم، متمسّكين بشهواتنا وبمغريات هذا العالم، ومرتكبين أعمالاً نخجل منها اليوم كما الكثير من أعمال الظلمة؟”

"لكنّكم الآن قد خرجتم من سباتكم وتقدّستم وأصبحتم جَميعًا أَبناء النور وأَبناء النهار، وليس أبناء الليل والظُّلُمات".. غدًا سوف ترون مجد الله فيكم. اليوم، جعل الابن نفسه من أجلنا عدالة آتية من الله؛ غدًا، سيتجلّى حياةً لنا، كي نظهر معه في المجد. اليوم، ولد لنا طفل لكي يمنعنا من الارتفاع بالمجد الباطل ولكي يحوّلنا، من خلال التوبة، إلى أطفال صغار، غدًا سوف يظهر بعظمته لكي يدعونا إلى التسبيح ولكي نستطيع أن نتمجّد حين يعطي الله لكلّ واحد منّا مجده، "نَحنُ نَعلَمُ أَنَّنا نُصبِحُ عِندَ ظُهورِه أَشباهَه لأَنَّنا سَنَراه كما هو"، "فنَحنُ اليومَ نَرى في مِرآةٍ رُؤَيةً مُلتَبِسة"، ولا نراه بوضوح. اليوم، هو يستقبل ما يصدر عنّا لكن غدًا سوف نراه فينا حين يعطينا ما يصدر عنه، وحين يظهر نفسه كما هو بذاته ويأخذنا ليرفعنا نحوه".

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