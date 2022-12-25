للخلاف على ركن «توكتوك».. إصابة 3 بالخرطوش في مشاجرة بالقليوبية

وقعت مشاجرة بين طرفين بسبب الخلاف على ركن مركبة "توكتوك" خاصة بأحد الطرفين بالشارع محل سكنهم، وتعدى الطرفان على بعضهما البعض باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، أسفرت عن إصابة 3 مواطنين بمدينة الخصوص بالقليوبية.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وإصابة 3 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين، تطورت لمشاجرة بين طرف أول بائع أسطوانات بوتاجاز مصاب برش خرطوش بالوجه، وعامل مصاب بجرح قطعى بالكتف ونجل عمهم عامل جمع قمامة، وطرف ثان سائق توك توك مصاب برش خرطوش وزوجة عمه .

وذلك بسبب الخلاف على مكان ركن مركبة "توكتوك" الخاصة بالطرف الثانى وأطلق الثالث والرابع أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهما، وأحدثوا الإصابات السابقة ببعضهم البعض، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.