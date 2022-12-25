الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بالتعامل الفورى مع أى آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار

تواجد ميداني للأجهزة
تواجد ميداني للأجهزة التنفيذية لتصريف مياه الأمطار

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولًا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على سلامتهم.

وفى هذا الصدد، تابعت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي شرق، أعمال شفط مياه الأمطار بجميع المناطق الساخنة بنطاق الحي مع التأكد من عدم وجود أي تراكمات لمياه الأمطار وتصريفها في الحال بكل مناطق الحي، ورصد أي أماكن متضررة من تجمعات المياه وتوجيه سيارات شفط في الحال لتصريفها.

وقامت عزة سعد، رئيس حي وسط، بمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار والمرور على جميع المناطق بنطاق الحي شملت طريق الجيش، زين العابدين حتى ميدان الرصافة وشوارع محرم بك، كوبري منشا، محمد الفحام، الحجاز، عمر زعفان، هليوبوليس، أحمد المحروقي، عمر لطفي، ابن الباريزي بجوار نادي سبورتنج، والرمد، محور المحمودية، طيبة، بورسعيد، الزهور، الشهيد طيار صبري، التوحيد، عبدالعليم بالحضرة الجديدة ، والإبراهيمية، بالإضافة إلى مدخل الإسكندرية الصحراوي طريق كارفور، محطة مصر، شركة الزيوت المستخلصة.

كما تفقد اللواء محمد سحلول، رئيس حى المنتزه، أول أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار والتأكد من سيولة الحركة المرورية وتمركزات سيارات الصرف الصحى بنطاق الحى.

وواصل حى العجمى، برئاسة السيد موسى، متابعة أعمال كسح مياه الأمطار بنطاق الحى شملت شارع المهدي المتفرع من شارع الأصدقاء بالهانوفيل، نهاية ش الأربعين بيانكي قبل مدخل شارع ١١، دوران اللوجستى، الشارع الجديد البيطاش، أمام شارع التأمين.

بينما قام حى العامرية أول، برئاسة اللواء أشرف بدران، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار شملت عزبة العراوة ومزلقان مرغم والطريق الصحراوي وشارع البنك، شارع مخزن الزيت وشوارع عبدالقادر.

وتابع اللواء وليد البيلى، رئيس حى الجمرك، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحى شملت ش إسحاق النديم، ش أبي الدرداء، ش القائد جوهر، ميدان محمد علي، باب 10.

وقام حى المنتزه ثان، برئاسة هدى أبوكليلة، بمتابعة كسح تجمعات مياه الأمطار شملت أمام سنترال المعمورة شارع بورسعيد، مزلقان الأكاديمية، كلية تربية رياضية طوسونة، شارع ٢٥ مستشارين.

وتفقدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من سيولة الحركة المرورية وتمركزات سيارات الصرف الصحى بنطاق الحى.

وأكد المحافظ على أستمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

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الإسكندرية شفط مياه الأمطار سيولة الحركة المرورية تمركزات سيارات الصرف أمطار رعدية غزيرة نوة الفيضة الصغري

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