أفضل أنواع مكبرات الصوت لأجهزة الكمبيوتر في 2022

قدم موقع" cnet" الأمريكي والمعني بأخبار التكنولوجيا عددا من أفضل مكبرات صوت لأجهزة الكمبيوتر والتي ظهرت في عام 2022، والتي تجمع ما بين سهولة الاستخدام والصوت القوي والتكلفة البسيطة نسبيا.

- تحسين جودة الصوت

وفقا للموقع فإن مكبرات الصوت من الأمور الهامة للغاية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكمبيوتر الشخصي، والتي يمكن استخدامها في الحاسوب الشخصي أو المكتبي او في جهاز ألعاب كمبيوتر متطور.

وتعتبر مكبرات الصوت طريقة رائعة لتحسين جودة الصوت عند الدردشة على مكالمات الفيديو أو الأفلام أو بالإضافة إلى ذلك ، فهي تسمح لك بالبقاء على دراية بمحيطك وسماع جرس الباب أو الأطفال أو الحيوانات الأليفة أو أي نوع آخر من الفوضى التي قد تحدث في منزلك.

- مكبرات كرييتف بيبل V2.0

وهو أفضل مكبرات الصوت USB-C الرخيصة، وكانت مكبرات الصوت Pebble من Creative موجودة منذ فترة وتأتي الآن في إصدار V2 مع قابس USB-C (تم تضمين محول USB-A) الذي يشغل السماعة ومكبر الصوت من هذا النوع متوفر مقابل 28 دولارًا ، بينما يمكن الحصول على الإصدار السابق V1 (مع USB-A) بحوالي 20 دولارًا، ولا تقدم صوتًا ضخمًا و لكنها مناسبة بشكل مدهش لسعرها المنخفض.

- Edifier R1280DB

وهي مكبرات صوت تعمل بالبلوتوث على أرفف الكتب وتعتبر أفضل مكبرات الصوت للكمبيوتر الشخصي وبتكلفة حوالي 150 دولارًا، وتحتوي على جميع الميزات التي تريدها، بما في ذلك الإدخال البصري وقدرات بلوتوث Bluetooth في حزمة مضغوطة إلى حد ما توفر صوتًا جيدًا للغاية بسعر مناسب.

- كرييتف بيبل بلس 2.1

وهي أفضل نظام مكبرات صوت رخيصة للكمبيوتر الشخصي، ويمكن الحصول عليها بحوالي 50 دولارًا وأحيانًا تصل إلى 40 دولارًا ويتم تشغيل هذا الطراز أيضًا بواسطة USB، ومع هذا لا يوجد محول طاقة، ولكن عليك توصيله بجهازك باستخدام كبل aux-in قياسي مقاس 3.5 مم.

- لوجيتك Z407

مزودة بنظامًا مضغوطًا مزودًا بمضخم صوت صغير، وجذاب وله بعض الميزات الرائعة ويمكنك استخدامه في الوضع السلكي باستخدام كابل إضافي مقاس 3.5 ملم أو توصيله بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر USB.

- محرك الصوت A1

متاح بأقل من 200 دولار، وهي أحدث إضافة إلى عائلة Audioengine ، تبدو مكبرات الصوت A1 جيدة لحجمها الصغير، لا سيما من حيث الوضوح كما أنها تتمتع بمظهر جميل وسهلة الإعداد ولاسلكية، لذا يمكنك توصيل الكمبيوتر - أو أي جهاز آخر - عبر البلوتوث.