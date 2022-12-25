الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

أفضل أنواع مكبرات الصوت لأجهزة الكمبيوتر في 2022

مكبرات الصوت لأجهزة
مكبرات الصوت لأجهزة الكمبيوتر

قدم موقع" cnet" الأمريكي والمعني بأخبار التكنولوجيا عددا من أفضل مكبرات صوت لأجهزة الكمبيوتر والتي ظهرت في عام 2022، والتي تجمع ما بين سهولة الاستخدام والصوت القوي والتكلفة البسيطة نسبيا.

 

- تحسين جودة الصوت

وفقا للموقع فإن مكبرات الصوت من الأمور الهامة للغاية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكمبيوتر الشخصي، والتي يمكن استخدامها في الحاسوب الشخصي أو المكتبي او في جهاز ألعاب كمبيوتر متطور.

وتعتبر مكبرات الصوت طريقة رائعة لتحسين جودة الصوت عند الدردشة على مكالمات الفيديو أو الأفلام أو  بالإضافة إلى ذلك ، فهي تسمح لك بالبقاء على دراية بمحيطك وسماع جرس الباب أو الأطفال أو الحيوانات الأليفة أو أي نوع آخر من الفوضى التي قد تحدث في منزلك.

- مكبرات كرييتف بيبل V2.0 

 وهو أفضل مكبرات الصوت USB-C الرخيصة، وكانت مكبرات الصوت Pebble من Creative موجودة منذ فترة وتأتي الآن في إصدار V2 مع قابس USB-C (تم تضمين محول USB-A) الذي يشغل السماعة ومكبر الصوت من هذا النوع متوفر مقابل 28 دولارًا ، بينما يمكن الحصول على الإصدار السابق V1 (مع USB-A) بحوالي 20 دولارًا، ولا تقدم  صوتًا ضخمًا و لكنها مناسبة بشكل مدهش لسعرها المنخفض.

- Edifier R1280DB 

وهي مكبرات صوت تعمل بالبلوتوث على أرفف الكتب وتعتبر أفضل مكبرات الصوت للكمبيوتر الشخصي وبتكلفة حوالي 150 دولارًا،  وتحتوي على جميع الميزات التي تريدها، بما في ذلك الإدخال البصري وقدرات بلوتوث Bluetooth في حزمة مضغوطة إلى حد ما توفر صوتًا جيدًا للغاية بسعر مناسب.

- كرييتف بيبل بلس 2.1  

وهي أفضل نظام مكبرات صوت رخيصة للكمبيوتر الشخصي، ويمكن الحصول عليها  بحوالي 50 دولارًا وأحيانًا تصل إلى 40 دولارًا ويتم تشغيل هذا الطراز أيضًا بواسطة USB، ومع هذا لا يوجد محول طاقة، ولكن عليك توصيله بجهازك باستخدام كبل aux-in قياسي مقاس 3.5 مم. 

- لوجيتك Z407

 مزودة بنظامًا مضغوطًا مزودًا بمضخم صوت صغير، وجذاب وله بعض الميزات الرائعة ويمكنك استخدامه في الوضع السلكي باستخدام كابل إضافي مقاس 3.5 ملم أو توصيله بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر USB.

- محرك الصوت A1

متاح بأقل من 200 دولار، وهي أحدث إضافة إلى عائلة Audioengine ، تبدو مكبرات الصوت A1 جيدة لحجمها الصغير، لا سيما من حيث الوضوح كما أنها تتمتع بمظهر جميل وسهلة الإعداد ولاسلكية، لذا يمكنك توصيل الكمبيوتر - أو أي جهاز آخر - عبر البلوتوث. 

مكبرات الصوت أجهزة الكمبيوتر الأداب سهولة الاستخدام لصوت القوي التكلفة البسيطة نسبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: بدء ترتيبات الإفراج عن السلع الموجودة فى الموانئ تباعًا

الإحصاء يرصد التغيرات السعرية لأهم السلع الغذائية

بدء محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة

مصرع عامل سقط من سقالة خشبية فى الخانكة

متهم بقتل عامل وإصابة صاحب محل في العمرانية يسلم نفسه لقسم الشرطة

التموين: الإعلان عن قائمة الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية الأربعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسي ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

أحمد غنام

زمالة المتحدة للخدمات الإعلامية

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى