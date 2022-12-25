إصابة 9 إثر تصادم سيارتين في دمنهور بالبحيرة

أصيب 9 مواطنين بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث تصادم سيارتي ملاكي وميكروباص بطريق دمنهور حوش عيسى دائرة مركز دمنهور.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور لإسعافهم ، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.