وزير الري: متابعة مناسيب المياه لتوفير الاحتياجات للمنتفعين والتعامل مع موسم الأمطار

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم الاحد، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنوفية، ومنها أعمال تأهيل ترعة "جنابية الأنجب" والمارة بقرية شما بمركز أشمون والتى تم نهوها مؤخرا ، وهى أحد قرى الافتتاحات الرئاسية.

ووجه وزير الري مسؤولى الري بمحافظة المنوفية بالمتابعة المستمرة لحالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وحسم الشكاوى بشكل فوري، وكذا متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف خلال موسم الأمطار الغزيرة، كما وجه سيادته بمتابعة حالة الكباري المقامة على الترع والمصارف بزمام المحافظة.

كما وجه الوزير بسرعة نهو الجزء المتبقي من الأعمال (مصب الترعة) حتى تاريخ محدد، مع التنسيق التام بين إدارة الري وأجهزة المحافظة المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الحماية على جانبي الترعة في المنطقة السكنية.

كما تفقد أعمال التأهيل الجارية لترعتى "النجار" و"النجار خلف الفوارة" بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وهي أحد مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم المرور على الأطوال خارج الكتلة السكنية.

ووجه الدكتور سويلم برفع التشوينات الزائدة ونواتج الحفر من الطريق خلال 48 ساعة، وشدد على الالتزام التام بالمواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال وكذا الالتزام بالتقرير الاستشاري الصادر بخصوص الترعة، مع التوجيه بقيام معهد بحوث الهيدروليكا بمراجعة ما تم تنفيذه من أعمال.