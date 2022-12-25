«جوجل» تطلق نسخة تشفير جديدة لخدمة مستخدمى البريد الإلكترونى «جى ميل»

أطلقت شركة التكنولوجيا جوجل نسخة تجريبية من خاصية التشفير من جانب العميل لخدمة البريد الإلكتروني «جي ميل» للشركات والمؤسسات.

وبحسب «جوجل» ستتتيح هذه الخاصية للشركات استخدام أدوات الشفرة الخاصة بها لتشفير بياناتها قبل إرسالها إلى أجهزة خوادم جوجل بحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وأصبحت النسخة التجريبية متاحة حاليا لعملاء خدمات جوجل ووركسبيس إنتربرايز بلس وإيديوكيشن بلس وإيديوكيشن ستاندرد والتي تسمى جي سويت.

تفاصيل خدمة تشفير البريد من جوجل

وبحسب التقرير فبمجرد توفير خدمة التشفير من جانب العميل فستحمي البيانات الموجودة في نص رسالة البريد الإلكتروني أو المرفقات أو الصور وتكون جوجل غير قادرة على فك تشفير البيانات لكن لن يتم تشفير عنوان الرسالة ولا الطابع الزمني ولا قائمة المتسلمين.

وقالت جوجل إن "التشفير من جانب العميل يساعد في تعزيز سرية البيانات، مشيرة إلى رسالة نشرتها في 2021 وناقشت أهمية التشفير من جانب العميل وبخاصة للشركات التي تخزن بيانات حساسة أو حقوق الملكية الفكرية.

ومن المقرر أن تتلقى صفحة مركز دعم جوجل طلبات الحصول على النسخة التجريبية من خدمة التشفير حتى 20 يناير المقبل من جانب مستخدمي الخدمات المقررة.