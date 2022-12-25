تجارتها تخطت 6 ملايين.. حبس عصابة تتاجر بالعملة فى السوق السوداء

أمرت النيابة العامة، الأحد، بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون.

وتبين أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا يزاول نشاطًا واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

وذكرت التحقيقات أنهم قاموا بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية التي يحددها البنك المركزى، حيث اعترف المتهمون بصحة ما جاء بالتحريات الأمنية عن التشكيل والتي أكدت قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام الماضي طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 6 ملايين جنيه.

وكشفت التحريات الأمنية عن أن المتهمين استغلوا تجارتهم فى المصوغات الذهبية كستار لنشاطهم ‏المؤثم ‏تحقيقًا للربح السريع مستهينين بالأضرار السلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، ومتخذين من محل عملهم مركزًا لإدارة نشاطهم بعدد من محافظات الجمهورية وتوفير العملات الأجنبية للتجار مقابل إرسال بما يعادلها بالجـــــنيه المصــرى عن طريق العائدين من الخارج للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بتلك الدول مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.

وأضافت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهمين نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، من الدول العربية والصادرة من بنوك أجنبية بالدول العربية وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكي.