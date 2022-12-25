استقرار أسعار الأخشاب خلال تعاملات اليوم

شهدت أسواق الأخشاب المختلفة استقرارًا بالأسعار بعد ارتفاعات متتالية منذ أن نشبت الحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع فى سعر الدولار ومصاريف الشحن، مما أثر على زيادة أسعار الأثاث المصنع سواء كانت غرف نوم أو صالونًا وغير ذلك.

ويرصد «الدستور» أسعار المستورد بالمتر المكعب المستخدم في صناعة الأثاث بأرض المصنع دون إضافة النالون والنقل.

«الدستور» يرصد أبرز 15 نوعًا من أنواع الأخشاب المستوردة غير المصنعة دون إضافة النالون



بلغ سعر المتر متر مكعب لكل متر مكعب لخشب الزان ميخر روماني 21000 جنيه، وسجل سعر المتر المكعب من الخشب السويدي موسكي فنلندي 13850 جنيهًا، بينما سجل سعر المتر مكعب للخشب الروسي 18000 جنيها وغير متوفر بالأسواق، وسجل سعر المتر مكعب لخشب الأور الأمريكي 31600 جنيه، وسجل سعر المتر المكعب لخشب الماهوجني درجة أولى 24500 جنيه، بينما سجل سعر المتر مكعب لخشب البلوط 29200 جنيه، وبلغ سعر المتر مكعب لخشب التيك 28700 جنيه، وسعر المتر مكعب لخشب العزيزي 35000، وسعر المتر مكعب لخشب البياض درجة أولى 12800، وسعر المتر مكعب من الخشب الموسكي درجة أولى 13.800، وسعر المتر مكعب لخشب إف– دي الإسباني 2000، وسعر المتر مكعب لخشب الكونتر 1000، وسعر لوح الأبلكاش الكوري 3 أمتار 600 جنيه، وسعر لوح الأبلكاش الكوري 6 أمتار 900 جنيه، وسعر لوح الأبلكاش الكوري 9 أمتار 1200 جنيه.