4 مراكز تستفيد من القافلة الطبية المجانية بمستشفى كفرالشيخ الجامعى

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، عن تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 120 مريضا ضمن المرضى غير القادرين في 4 مراكز بالمحافظة، وبالتعاون مع مستشفى كفرالشيخ الجامعي، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، إن المرضى المستفيدين من قرى مراكز بلطيم وبيلا والحامول وقلين، مؤكدا أن القافلة قامت على مدار يوم كامل، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر- عيون- عظام- مخ وأعصاب- سمعيات- جراحة عامة- أطفال- باطنة- مسالك».

وأوضح وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد "مسلم" بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وأن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، فبعدما كانت تعمل في جزر منعزلة أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشاؤها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية؛ لمنع ازدواج الخدمة، وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.