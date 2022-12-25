الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر دعوى وقف اعتماد عمومية النادى الأهلى المنعقدة خلال نوفمبر الماضى

النادي الاهلي
النادي الاهلي

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد؛ جلسة المطالبة ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي.

البداية أقام خالد سليمان أبوالعلا، دعوى قضائية، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته طالبًا وقف تنفيذ قرار اعتماد صحة انعقاد العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في 29 نوفمبر 2022.

حملت الدعوى رقم 17950 لسنة 77 شق عاجل، واختصمت كلًا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته وزير الدولة لشئون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان كافة الإجراءات التي انعقد بها، وبالتالي بطلان قراراتها التى تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.

اختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشئون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

محكمة القضاء الإداري الجمعية العمومية النادي الأهلي رئيس مجلس إدارة وزير الدولة لشئون الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية

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