تراجع طفيف في أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 25 ديسمبر

شهدت أسعار أعلاف الدواجن ترجعًا جديدًا، اليوم الأحد 25 ديسمبر في الأسواق، حيث سجلت أسعار الذرة الأرجنتيني 14500 جنيه للطن بتراجع 100 جنيه، بالمقارنة لسعر الأمس والذي بلغ 14600 جنيه للطن، وتراجعت أسعار الذرة الأوكراني وسجلت أمس 14350 جنيها للطن واليوم 14200وجاءت الأسعار كالتالي

أسعار الأعلاف اليوم الأحد

سجلت أسعار العلف بادي 23% اليوم 22700 جنيه للطن، سجلت أسعار طن العلف نامي 21% 22600 جنيه للطن، سجلت أسعار العلف ناهي 19% 22500 جنيه للطن، سجلت أسعار طن العلف بادي نامي 22000 جنيه للطن، وسجلت أسعار طن العلف بياض 18% 20000 جنيه للطن، بينما سجلت أسعار طن العلف بياض 17% 18000 جنيه للطن، وسجل سعر طن العلف بياض 16% 17800 جنيه للطن، وقد سجلت أسعار علف بياض 14% 17700 جنيه للطن.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد

سجلت أسعار الذرة الأرجنتيني 14500 جنيه للطن، سجلت أسعار الذرة البرازيلي 14500 جنيه للطن، سجلت أسعار الذرة الأوكراني 14200 جنيه للطن، وسجل سعر طن الذرة الروماني اليوم 11500 جنيه صب أرضه، سجلت أسعار إردب الذرة الرفيعة إنتاج محلي 1400 جنيه للطن، سجلت أسعار إردب الذرة الشامية 1700 جنيه للطن.

أسعار الفول الصويا اليوم الأحد

وبلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد 33000 جنيه للطن، وسجلت أسعار كسب صويا محلي 44% 30500 جنيه للطن، وسجلت أسعار كسب صويا 46% محلي 31000 جنيه للطن، وسجلت أسعار صويا فول فات بذرة مستوردة 26700 جنيه للطن، وسجلت أسعار صويا فول فات بذرة محلي 209000 جنيه للطن، وسجلت أسعار صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة 26700 جنيه للطن، وسجلت أسعار صويا هاى فات 43% بذرة محلية 20900 جنيه للطن، كما سجلت أسعار كسب عباد +36% 12000 جنيه للطن، وسجلت أسعار جيلوتين مستورد 43500 جنيه للطن، وسجلت أسعار جيلوتين محلي 42300 جنيه للطن، وأسعار ردة بران محلي 8600 جنيه للطن، وبلغ سعر النخالة الخشنة 7900 جنيه للشيكارة، وسجل سعر حمل تبن القمح الجديد 400 جنيه.