ضبط 33 كيلو شابو وكمية من بذور الأفيون

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأحد، حملات مكبرة لاستهداف حائزي المواد المخدرة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف جميع صور الخروج عن القانون.

أسفرت عن ضبط كمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت 33.92 كيلوجرام، وكمية من بذور الخشخاش المخدر (أفيون)، وزنت 5 كيلوجرامات وكمية من بذور القنب المخدر (بانجو) وزنت كيلوجرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 2.55 كيلوجرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 1.65 كيلوجرام.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالوقائع والعرض على النيابة للتحقيق.