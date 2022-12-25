الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اجتماع تنظيمي لـ«الغد» لبحث ضم بعض اللجان المركزية بالحزب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بالمقر المركزي للحزب مع رؤساء اللجان المركزية “المتخصصة” و"العامة" بحزب الغد.

واقترح موسى ضم بعض اللجان المركزية  المتخصصة القريبة في التخصص إلى بعضها تحت رئاسة رئيس لجنة واحد على أن يكون هناك أكثر من مقرر حسب اختصاصات فروع  اللجنة داخليا بالإضافة إلى أعضاء اللجنة.

كما اقترح رئيس حزب الغد ضم بعض اللجان المركزية العامة إلى بعضها، وطرح بعض مقترحات الضم لبعض اللجان المركزية متخصصة وعامة، كما طالب جميع قيادات الحزب بتقديم تصوراتهم فى الموضوع  مكتوبة وتقديمها فى الاجتماع المقبل.

وأكد رئيس الحزب أهمية استكمال البناء المؤسسي للحزب والانتهاء من تشكيل اللجان المركزية متخصصة وعامة.

حضر الاجتماع بعض نواب رئيس حزب الغد للتخصصات المختلفة وبعض رؤساء اللجان المركزية  المتخصصة والعامة بالحزب وأمينة المرأة المركزية ورئيس لجنة الشباب كما حضره بعض أعضاء اللجان المركزية بالحزب.

الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس موسي مصطفي موسي المستشار عمر مروان وزير العدل رئيس مجلس الوزراء

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