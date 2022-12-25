الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقامة قداس بالفرنسية والإيطالية فى الغردقة

إقامة قداس بالفرنسية
إقامة قداس بالفرنسية والإيطالية في الغردقة

أقامت الكنيسة الكاثوليكية في مدينة الغردقة، مساء السبت، قداسًا للأجانب والزوار من الفرنسيين والإيطاليين الموجودين والمقيمين بمدينة الغردقة، حيث قام بصلوات القداس القمص ماريو، فيما توافد عدد كبير من الأجانب الفرنسيين والإيطاليين لحضور القداس باللغتين الإيطالية والفرنسية. 

القمص يؤنس أديب راعى الكنيسة الكاثوليكية بمدينة الغردقة أكد تنظيم قداس الأجانب فقط وخاصة الفرنسيين والإيطاليين بمدينة الغردقة، مؤكدًا أن القمص ماريو الذي أقام القداس يعمل بإحدى كنائس روما.

وأكد أن قداس المصريين سوف يقام بعد قداس الأجانب مباشرة، متقدمًا بالتهنئة لكل الشعب المصري بمناسبة العام الجديد ومقدمًا الشكر لرجال الشرطة على عملية التأمين التي تشهدها الكنيسة خلال إقامة الصلوات.

من جانبه قال القمص ماريو إنه سعيد بزيارته لمصر وصلاة القداس فى كنيسة الغردقة الكاثوليكية، وأكد أنه يعلم عن مصر الكثير وهي بلد التاريخ والحضارة الفرعونية العريقة، كما تقدم بالتهنئة بأعياد الكريسماس لكل المصريين والعالم الأجمع متمنيًا أن يكون عام خير على العالم أجمع.

إقامة قداس بالفرنسية والإيطالية في الغردقة
إقامة قداس بالفرنسية والإيطالية في الغردقة
إقامة قداس بالفرنسية والإيطالية في الغردقة
إقامة قداس بالفرنسية والإيطالية في الغردقة
احتفالات رأس السنة اقباط الكاثوليك الفنادق السياحية كاثوليكي صلوات القداس راعي الكنيس

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