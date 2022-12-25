الإسماعيلى المنتعش يصطدم بالمصرى فى مباراة ديربى القناة

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في الثالثة إلا ربع عصر اليوم مباراة ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري في الأسبوع التاسع للدوري الممتاز .

المباراة تأتى في ظروف متناقضة للفريقين بعد أن حقق الإسماعيلي فوزه الأول هذا الموسم على إنبي في الجولة الماضية في حين غابت الانتصارات عن المصري في آخر خمس مباريات.

الإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل يحتل المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط من فوز واحد وثلاثة تعادلات و4 هزائم وسجل ستة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف ورغم الغيابات المؤثرة يسعى الفريق لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة التاسعة والتقدم للمركز العاشر في جدول الدوري.

واختار أيمن الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، 20 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: أحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو وعصام صبحي وحمدي النقاز ومحمد نصر ومحمد هاشم ومحمد دسوقي وأحمد محسن وعمر طارق الوحش ومحمد بيومي وعماد حمدي ومحمد مخلوف وأحمد مدبولي ومحمود الشبراوي وياو أنور ومحمد عبد السميع وصالح جمعة وحازم مرسي وباسم مرسي وفراس شواط.

وشهدت القائمة عودة محمد عبد السميع وحازم مرسي بينما يغيب باهر المحمدي لحصوله على ثلاثة إنذارات ومحمد حسن لطرده في المباراة الأخيرة أمام انبي وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي ومحمد بن خماسة .

على الجانب الآخر يحتل المصري بقيادة حسام حسن المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من فوز واحد وخمسة تعادلات وهزيمتين وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع 4 نقاط فقط من أخر خمس مباريات بالتعادل مع الزمالك والبنك الأهلي وحرس الحدود والمقاولون والهزيمة أمام طلائع الجيش ويسعى الفريق للعودة للانتصارات وتحقيق الفوز الأول مع حسام حسن والوصول للنقطة 11 والتساوي مع سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش والمقاولون في حالة هزيمة الأخير أمام الزمالك.

يدير المباراة حمادة القلاوي ويساعده عمر فتحي وأحمد عبد المنعم ومعهم حسني سلطان حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.