الدفع بـ18 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مخزن أنابيب غاز بالقليوبية

شب حريق هائل داخل مزرعة بخط 10 بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، تحتوى على مخزن أنابيب وتم انفجار عدد من أسطوانات البوتاجاز، وانتقلت على الفور 18 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ولإخماد النيران ومنع امتداده للمباني المجاورة، وجار عمليات إطفاء الحريق حفاظا على أرواح المواطنين.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من النجدة واستغاثات من الأهالى بانفجار عدد من أسطوانات البوتاجاز داخل مزرعة تحتوى على مخزن ونشوب حريق هائل.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بـ 18 سيارة إطفاء و6 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق الهائل ومنع امتداده للمباني المجاورة حفاظا على المواطنين وممتلكاتهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب فى مصنع للحصر بشارع كريستال عصفور بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية دون وجود أي إصابات أو خسائر فى الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق داخل مصنع للحصر بمنطقة كريستال عصفور بحى غرب شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على ارواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.