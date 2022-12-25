تونس: ضبط 4 أشخاص أجانب تسللوا عبر الحدود البرية

أعلنت السلطات التونسية عن ضبط 4 أشخاص أجانب تسللوا عبر الحدود البرية خلسة، إضافة إلى منظم عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية .

وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان - إنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية، تمكنت وحدات الحرس العاملة بجهات قبلي وجندوبة، من ضبط 4 أجانب تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.



وأضاف المتحدث أنه من ناحية آخرى تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس بالمنستير، من إلقاء القبض على منظم عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية خلسة وصادر بشأنه 5 أوامر ضبط وإحضار لصالح جهات أمنية وقضائية مختلفة بعد أن تعمد سرقة مركب بحري واستغلاله في عملية إبحار خلسة.