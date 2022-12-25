الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات الزمالك والأهلى اليوم

الدوري المصري
الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الزمالك والأهلي اليوم من أكثر الموضوعات التي تشهد ارتفاعا كبيرا على محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية قبل ساعات من انطلاق مباراة الاهلى وسموحة، والزمالك والمقاولون العرب ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، واليكم شكل جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الزمالك والأهلي اليوم .

 

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الزمالك والأهلي اليوم

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي8710164+1222
2الزمالك8620173+1420
3فيوتشر954082+619
4الاتحاد السكندري 9603107+418
5بيراميدز9522116+517
6غزل المحلة9522118+317
7المقاولون العرب825188011
8سيراميكا كليوباترا93241112-111
9طلائع الجيش93241014-411
10أسوان9306911-29
11فاركو915357-28
12المصري8152710-38
13سموحة814337-47
14الداخلية9144511-67
15الإسماعيلي813469-36
16البنك الأهلي9135812-46
17إنبي9135915-66
18حرس الحدود9135311-86

و منذ بداية الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز نسخة 2022 /2023 وتشتد المنافسة بين الفرق على حصد النقاط، ونجح النادي الأهلي بعد خوضه لثماني مباريات في الدوري ان يصل الى أعلى ترتيب في  الدوري المصري بحصوله على 22 نقطة من أصل 24 نقطة بعد تعادله في المباراة التي جمعت بينه وبين فريق فيوتشر فيما حصد نادي الزمالك 20 نقطة وفقد 4 نقاط في تعادلين تعرض لها خلال مباريات الدوري هذا الموسم. 

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الزمالك والأهلي ترتيب الدورى المصرى الدورى المصرى مباريات الزمالك والأهلي اليوم مباريات الزمالك والأهلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

وفاء عامر تبكى للمطالبة بدعم مستشفى 57357: أطفالنا بتموت من السرطان

حظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 لمواليد الأبراج النارية

جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات الزمالك والأهلى اليوم

وزير الزراعة التونسى: استراتيجية متكاملة لتحسين إنتاجية الحبوب

قنديل: إقامة مصر لسد جوليوس نيريرى يؤكد التزمها تجاه أفريقيا

وزير الرياضة يزور مصابى سقوط مدرج الصالة المغطاة بـ6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى