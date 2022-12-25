جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات الزمالك والأهلى اليوم

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الزمالك والأهلي اليوم من أكثر الموضوعات التي تشهد ارتفاعا كبيرا على محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية قبل ساعات من انطلاق مباراة الاهلى وسموحة، والزمالك والمقاولون العرب ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، واليكم شكل جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الزمالك والأهلي اليوم .

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الزمالك والأهلي اليوم

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 8 7 1 0 16 4 +12 22 2 الزمالك 8 6 2 0 17 3 +14 20 3 فيوتشر 9 5 4 0 8 2 +6 19 4 الاتحاد السكندري 9 6 0 3 10 7 +4 18 5 بيراميدز 9 5 2 2 11 6 +5 17 6 غزل المحلة 9 5 2 2 11 8 +3 17 7 المقاولون العرب 8 2 5 1 8 8 0 11 8 سيراميكا كليوباترا 9 3 2 4 11 12 -1 11 9 طلائع الجيش 9 3 2 4 10 14 -4 11 10 أسوان 9 3 0 6 9 11 -2 9 11 فاركو 9 1 5 3 5 7 -2 8 12 المصري 8 1 5 2 7 10 -3 8 13 سموحة 8 1 4 3 3 7 -4 7 14 الداخلية 9 1 4 4 5 11 -6 7 15 الإسماعيلي 8 1 3 4 6 9 -3 6 16 البنك الأهلي 9 1 3 5 8 12 -4 6 17 إنبي 9 1 3 5 9 15 -6 6 18 حرس الحدود 9 1 3 5 3 11 -8 6

و منذ بداية الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز نسخة 2022 /2023 وتشتد المنافسة بين الفرق على حصد النقاط، ونجح النادي الأهلي بعد خوضه لثماني مباريات في الدوري ان يصل الى أعلى ترتيب في الدوري المصري بحصوله على 22 نقطة من أصل 24 نقطة بعد تعادله في المباراة التي جمعت بينه وبين فريق فيوتشر فيما حصد نادي الزمالك 20 نقطة وفقد 4 نقاط في تعادلين تعرض لها خلال مباريات الدوري هذا الموسم.