السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«طفلة الشمع».. تفاصيل حالة ولادة نادرة بسبب زواج الأقارب

طفلة الشمع
طفلة الشمع

كشف الدكتور حازم الجوهري، رئيس قسم الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى المحلة، عن تفاصيل ولادة نادرة بسبب زواج الأقارب أسفرت عن حالة طفلة الشمع.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن حالة طفلة الشمع عمرها الآن 10 أيام نتيجة خلل جيني.
وأضاف أن طفلة الشمع تفرز مادة لزجة تغطي الجلد نتيجة الطفرة الجينية، موضحاً أنه من المتوقع تلاشي طبقة الشمع من الطفلة بعد 3 أسابيع.
وتابع:" عملية الولادة نادرة لطفلة مشوهة، عيناها مغلقة ويكسو جسمها طبقة من الشمع، وفم دائري يخرج منها الفك العظمي للخارج على شكل دائري".
وأشار إلى أن أقصى عمر لمصاب بطفرة الشمع الوراثية وصل 25 سنة، موضحاً أن حالة ولادة طفلة الشمع هي نادرة الحدوث ولا تتعدى نسبة حدوثها واحد في المليون، لافتاً إلى أن هناك طبقة شمعية تظهر وتحيط بالطفلة.

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