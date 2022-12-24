السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حقيقة ارتفاع أسعار السلع التموينية خلال يناير (فيديو)

السلع التموينية
السلع التموينية

كشف عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ارتفاع أسعار السلع التموينية بداية من يناير 2023.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن وزارة التموين لم تصدر أي كلام من هذا القبيل، ولا توجد أي تعليمات من وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بخصوص أسعار صرف مقررات شهر يناير 2023.

 

بقاء أسعار السلع التموينية كما هي

 

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تبقى الأسعار كما هي خلال صرف مقررات شهر يناير، مؤكدًا حرص الدولة على رفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

 

وأكد أن هناك مخزونًا آمنًا من السلع الاستراتيجية، وهناك 1500 مخزن تابع لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين، تؤمن كل المنافذ الخاصة ببيع السلع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدولة تتوجه للتوسع في إنشاء الشوادر وزيادة عدد المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان.

 

وختم بأن 64 مليون مواطن مصري يحصلون على دعم تمويني، بالإضافة للدعم الاستثنائي الذي أقره الرئيس السيسي.

 

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