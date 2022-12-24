3 أيام الشمس لم تظهر.. محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدا

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الأمطار مستمرة في الإسكندرية منذ 3 أيام، لكنها من خفيف لمتوسط، مشيرًا إلى أنه تم تعطيل الدراسة يوم الخميس الماضي، لأنهم خشوا سقوط أمطار غزيرة، لكن الأمطار كانت متقطعة، وكان هناك سيطرة كاملة على النقاط الساخنة في محافظة الإسكندرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بقالنا 3 أيام الشمس لم تظهر، لكن الأمطار من خفيفة لمتوسطة، والحالة المرورية جيدة لم تتأثر نهائيا من يوم الأربعاء، لم نتأثر نهائيا منذ بدء الشتاء، وسيارات الصرف الصحي في الشوارع لليوم الرابع على التوالي".

محافظ الإسكندرية يكشف موعد نوة الميلاد

وكشف المحافظ، عن موعد نوة الميلاد، قائلًا إنه متوقع أن تكون ليلة رأس السنة 31 ديسمبر، أو 1 يناير، كما نفى تعطيل الدراسة غدًا الأحد، مردفا: "كمية الأمطار على مدار اليوم كبيرة، لكن كونها متقطعة تسمح لنا بتصريفها".

وأشار إلى أن مشكلة الأمطار في جدة التي ظهرت في فيديوهات، تعود إلى سقوط الأمطار غزيرة وبشكل متواصل، مردفا: "جدة فيها صرف صحي قوي جدا لكن كميات الأمطار المستمرة تؤدي لهذا المشهد".