تفاصيل طرح أرز بلدى بالأسواق بسعر 14.5 جنيه (فيديو)

كشف محمد أبومندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، عن تفاصيل طرح أرز بلدي بالأسواق بسعر 14.5 جنيه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن مجمعات النيل الاستهلاكية في محافظتي القاهرة والجيزة تبيع أرز أبيض بلدي بسعر 14.5 جنيه، لافتًا إلى أنه يوجد أيضًا في مجمعات النيل أرز بسعر أقل من ذلك، موضحًا أنه يوجد أرز رفيع الحبة بـ10.5 جنيه.

وأكد أن الأزر المصري عريض الحبة على أعلى مستوى من الجودة، ويباع خارج المجمعات الاستهلاكية بـ18 جنيهًا، لافتًا إلى وجود 313 فرعًا على مستوى القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى 512 مشروع جمعيتي، و72 سيارة متنقلة بين القاهرة والجيزة.

وأوضح أن السيارات المتنقلة يتم توجيهها من وزارة التموين، والأهالي تعرف أماكن تواجدها في الميادين.

ولفت إلى أن مجمعات النيل الاستهلاكية لم تستلم حصتها من المضارب الخاصة، لأن مخازنها ممتلئة بالأرز، مردفًا: "كان فيه أزمة واتحلت، والدولة تواجه بحزم ارتفاع الأسعار لضبط الأسواق وتوفير جميع السلع للمواطنين".

وأردف: "الأرز الحبة العريض في المحلات لن يزيد عن 16.5، وهو موجود في المجمعات الاستهلاكية بـ14.5 جنيه".

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