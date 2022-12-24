السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل طرح أرز بلدى بالأسواق بسعر 14.5 جنيه (فيديو)

الارز
الارز

كشف محمد أبومندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، عن تفاصيل طرح أرز بلدي بالأسواق بسعر 14.5 جنيه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن مجمعات النيل الاستهلاكية في محافظتي القاهرة والجيزة تبيع أرز أبيض بلدي بسعر 14.5 جنيه، لافتًا إلى أنه يوجد أيضًا في مجمعات النيل أرز بسعر أقل من ذلك، موضحًا أنه يوجد أرز رفيع الحبة بـ10.5 جنيه.

 

وأكد أن الأزر المصري عريض الحبة على أعلى مستوى من الجودة، ويباع خارج المجمعات الاستهلاكية بـ18 جنيهًا، لافتًا إلى وجود 313 فرعًا على مستوى القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى 512 مشروع جمعيتي، و72 سيارة متنقلة بين القاهرة والجيزة. 

 

وأوضح أن السيارات المتنقلة يتم توجيهها من وزارة التموين، والأهالي تعرف أماكن تواجدها في الميادين.

ولفت إلى أن مجمعات النيل الاستهلاكية لم تستلم حصتها من المضارب الخاصة، لأن مخازنها ممتلئة بالأرز، مردفًا: "كان فيه أزمة واتحلت، والدولة تواجه بحزم ارتفاع الأسعار لضبط الأسواق وتوفير جميع السلع للمواطنين".

وأردف: "الأرز الحبة العريض في المحلات لن يزيد عن 16.5، وهو موجود في المجمعات الاستهلاكية بـ14.5 جنيه".

 

اقرأ أيضًا: 

«الأرصاد» تكشف موعد ذروة الأمطار.. وتؤكد: قرار تعطيل الدراسة يعود للمحافظين


3 أيام الشمس لم تظهر.. محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا

 

محافظ الإسكندرية: «محال البقالة بتبعت سيدات يشتروا السلع المخفضة ويبيعوها أغلى» (فيديو)

 

محافظ الإٍسكندرية يكشف تفاصيل طرح اللحوم بتخفيضات 30% (فيديو)

 

 

أرز سعر الارز ارز بلدى مجمعات النيل الاسواق

مواد متعلقة

«الأرصاد» تكشف موعد ذروة الأمطار.. وتؤكد: قرار تعطيل الدراسة يعود للمحافظين

محافظ الإسكندرية: «محال البقالة بتبعت سيدات يشتروا السلع المخفضة ويبيعوها أغلى» (فيديو)

باحث يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» خطورة اشتباكات باريس: قد تتسع لتشمل كل المهاجرين

قائد الشرطة الفرنسية لمراسل «القاهرة الإخبارية»: رشقونا بالحجارة فى عيد الميلاد (فيديو)

رغم إصابته.. مراسل «القاهرة الإخبارية» يعود لتغطية اشتباكات باريس (فيديو)

«القاهرة الإخبارية»: الأمن يُلقى القبض على مراهق خلال أعمال التخريب فى باريس

«القاهرة الإخبارية» تعرض لقطات من عمليات الكر والفر فى شوارع باريس ومارسيليا

إصابة مراسل «القاهرة الإخبارية» أثناء اشتباكات المحتجين والأمن الفرنسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

السكة الحديد: 12 عامل خدمة بقطار «تالجو» الإسبانى

قريبًا.. عرض مسلسل «جروب العيلة» عبر قناتى ON وON DRAMA

غدا.. جامعة سوهاج تستقبل فريق المراجعات الخارجية لاعتماد 7 كليات والإدارات المركزية

3 أيام الشمس لم تظهر.. محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدا

تفاصيل طرح أرز بلدى بالأسواق بسعر 14.5 جنيه (فيديو)

محافظ قنا يشيد بالمواقف الوطنية والحكيمة للراحل أسقف نجع حمادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى