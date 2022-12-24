قارب عام 2022 على النهاية ومع اقتراب العام الجديد يكثف البحث عن إجازات شهر يناير 2023 للبحث عن الراحة من العمل والدراسية لاسيما أنه يشهد نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، من ثّم يبحث المصريون عن أيام الإجازات والعطلات الرسمية في يناير 2023.

إجازات شهر يناير 2023

الجدير بالذكر أن الأيام المقبلة تتضمن أيام إجازات كثيرة للطلاب والموظفين والتي نستعرضها في التقرير التالي.

شهر الراحة.. اعرف إجازات شهر يناير 2023

إجازات شهر يناير 2023 عبارة عن 9 أيام إجازة رسمية والتي تبدأ بيوم الجمعة 6 يناير، باعتباره إجازة أسبوعية، وتستمر الإجازة يوم السبت الذي يليه الموافق 7 يناير باعتباره إجازة عيد الميلاد المجيد، وأيضا الجمعة 13 يناير إجازة أسبوعية، والسبت 14 يناير إجازة أسبوعية، والجمعة 20 يناير والسبت 21 يناير، والأربعاء 25 يناير احتفالا بعيد الشرطة وعيد الثورة، وأخيرا الجمعة والسبت إجازة أسبوعية 27 و 28 يناير.

وبالتالي تكون إجازات يناير المقبل كالتالي:

الجمعة 6 يناير 2023 إجازة أسبوعية.

السبت 7 يناير 2023 إجازة أسبوعية، وإجازة عيد الميلاد المجيد.

الجمعة 13 يناير إجازة أسبوعية.

السبت 14 يناير 2023 إجازة أسبوعية.

الجمعة 20 يناير إجازة أسبوعية.

السبت 21 يناير إجازة أسبوعية.

25 يناير 2023 إجازة عيد الشرطة المصرية، وعيد ثورة 25 يناير.

الجمعة 27 يناير إجازة أسبوعية.

السبت 28 يناير إجازة أسبوعية.

إجازة منتصف العام الدراسي في يناير 2023

أما عن إجازة منتصف العام الدراسي، فمن المقرر أن تكون بعد الامتحانات والتي تبدأ يوم الأثنين 9 يناير المقبل 2023، وبعدها تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي والمقرر بداية من يوم السبت 28 يناير 2023، وتستمر حتى الخميس الموافق 9 فبراير 2023، وبذلك يكون إجمالي عدد أيام الإجازات للطلاب حوالي 15 يوما وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2022/2023.

ومن المقرر أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية في شهر فبراير المقبل، بداية من السبت الموافق 11 من شهر فبراير 2023 ويستمر حتى يوم 8 يونيو، حيث تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي الثانى بداية من يوم السبت الموافق 11 من شهر يونيو وتستمر حتى يوم 8 يوليو 2023.