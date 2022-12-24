محمود عباس: لن نقبل بمواصلة ممارسات الاحتلال باستهداف الوجود المسيحى فى فلسطين

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم السبت: "لن نقبل بمواصلة ممارسات الاحتلال باستهداف الوجود المسيحي في فلسطين، الذي هو جزء لا يتجزأ من نسيج شعبنا".

وتابع الرئيس عباس خلال مشاركته، مساء اليوم السبت، بمأدبة العشاء الميلادي التي نظمتها حراسة الأراضي المقدسة على شرفه، لمناسبة عيد الميلاد المجيد، نستقبل عاما جديدا، ونحن أكثر صمودا وأكثر إصرارا على البقاء في أرضنا، والتخلص من الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد الرئيس عباس أنه رغم كل ما نتعرض له من ظلم وعدوان، فإن رسالتنا للعالم تبقى رسالة أمل ومحبة وسلام، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، يمضي هذا العام، وقد نجحت فيه الرواية الفلسطينية في الحضور بقوة في إظهار الحق الفلسطيني في مختلف الميادين في مواجهة الرواية الصهيونية الزائفة.

وأكد الرئيس أبو مازن أن الرواية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة في أمريكا بفضل النجاح اللافت الذي يحققه المجلس الفلسطيني الأمريكي في فرض روايتنا على المشهد الأمريكي، وما تقوم به شرائح عديدة بما فيها الجامعات والكنائس، ومؤيدو الحق الفلسطيني من المحبين للسلام وأصحاب الضمائر الحية.

الرئيس الفلسطينى يصل بيت لحم لحضور احتفالات أعياد الميلاد

كان قد وصل الرئيس الفلسطينى مساء اليوم السبت، إلى مدينة بيت لحم، لحضور احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وفق التقويم الغربي.

واستقبل الرئيس عباس في قصر الرئاسة الفلسطينية، فعاليات مدينة بيت لحم، وتنظيم حركة فتح في المدينة، كما استقبل وزير الداخلية الفلسطينى اللواء زياد هب الريح، وقادة الأجهزة الأمنية، ووزيرة الصحة مي الكيلة.

كما اطلع الرئيس أبومازن على أوضاع المحافظة، مؤكدًا أهمية العمل لدعم صمود المواطنين، والحفاظ على أمنهم وأمانهم وتطبيق سيادة القانون، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس يطلقون رسالة عيد الميلاد المجيد

وأطلق بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس رسالة عيد الميلاد المجيد، الخميس الماضى، والتي جاءت كالآتي:

نحن، بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، نقدم سلامنا إلى المسيحيين في جميع أنحاء العالم بنفس مشاعر الرهبة والاندهاش التي عاشها الأشخاص المتواجدون في بيت لحم عند ميلاد ربّنا ومخلّصنا يسوع المسيح.