السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نوفاك: استحالة استبدال موارد الطاقة الروسية أو سلخها عن السوق

نوفاك
نوفاك

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، استحالة استبدال موارد الطاقة الروسية أو سلخها عن السوق.

وأوضح نوفاك أنه لا يمكن للعالم أن يعيش بدون تلك الموارد.

وقال نوفاك في تصريحات صحفية: “من الواضح أن استهلاك موارد الطاقة سوف ينمو في المستقبل فقط، لذلك لا أستطيع أن أتخيل كيف ستتم إدارة ​​الاقتصاد العالمي من دون موارد الطاقة التي لدينا ولا يوجد من يحل محلنا، هذا أمر مستحيل”، وفقاً لوكالة “تاس” الروسية.

وتابع نوفاك: "فضلًا عن ذلك، لا أتصور العالم من دون مشاركتنا، ومن دون كفاءاتنا وفي هذا الصدد نحن متفائلون ونضع لأنفسنا فقط أهدافا طموحة."

وشدد “نوفاك” على أن روسيا هي أكبر لاعب في مجال الطاقة، قائلًا: "هناك نسبة 20%، من صادرات الغاز في العالم من روسيا، وأكثر من 20% من النفط، تعتبر روسيا ثالث أكبر مورد للفحم في العالم."

المجلس الأوروبي يدعو إلى تعليق عضوية روسيا بمجلس الأمن

ودعا رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​شارل ميشيل،​ إلى تعليق عضوية ​روسيا​ في ​مجلس الأمن​ الدولي، بدعوى انتهاكها للقانون الدولي.

واعتبر ميشيل خلال مقابلة مع قناة “RTVI” أن انتهاك عضو دائم في مجلس الأمن، كروسيا، للقانون الدولي، مؤشر على وجود خلل كبير في بنوده.

وقال إن إنشاء آلية لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن، أمر ضروري، لافتاً إلى أنه "لا يطالب بإقصاء روسيا بشكل كامل من المجلس، وأن تعليق عضويتها في هذه المرحلة، سيهوي بمفهوم الأمن لدى الأمم المتحدة إلى الهاوية".

نوفاك الوزراء الروسي موارد الطاقة ​​الاقتصاد العالمي مورد للفحم روسيا

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وائل لطفي

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