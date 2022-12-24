بنك فيصل الإسلامى يشيد بجهود الأزهر فى نشر علوم القرآن

أشاد مدير صندوق الزكاة ببنك فيصل الإسلامي إسلام المصري، بالجهود التي يقوم بها الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين الإسلامي، ودوره البارز في دعم أعمال الخير والبر ونشر علوم القرآن الكريم، بالإضافة للمنح المقدمة للوافدين ليكونوا دعاة إسلام على منهج الأزهر الوسطي في بلادهم، مبينًا أن النشاط الاجتماعي له آثار إيجابية في دعم مسيرة التنمية وتحقيقها على أرض الواقع، وهو ما يسعى البنك إلى تحقيقه من خلال تعاونه مع الأزهر الشريف.

جاء ذلك خلال تنظيم الجامع الأزهر احتفالية كبرى لتكريم الأوائل من الفائزين في مسابقة بنك فيصل الإسلامي المصري لحفظ وتجويد القرآن الكريم، اليوم السبت بحضور وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر، ومسئولي بنك فيصل الإسلامي.

وأعرب مدير صندوق الزكاة ببنك فيصل الإسلامي، نيابة عن محافظ بنك فيصل الإسلامي، عن سعادته بتكريم حفظة القرآن الكريم في "مسابقة بنك فيصل الإسلامي" تحت رعاية الأزهر الشريف، كما قدم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر على دعمه لهذه المسابقة، مشيدًا بالدور الكبير الذي قامت به أسر الطلاب في تشجيع أبنائهم للوصول إلى هذا المستوى المشرف.

وتم تكريم الأوائل من الفائزين في مسابقة بنك فيصل الإسلامي المصري لحفظ وتجويد القرآن الكريم، وعددهم 32 طالبًا وطالبة من إجمالي المتقدمين للمسابقة وعددهم 5000 طالب، حيث تقدم 2000 طالب لمستوى القرآن كاملًا، وعدد 1500 طالب لنصف القرآن، وعدد 1500 لربع القرآن.