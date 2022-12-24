طالب يبيع الحلوى ويذاكر دروسه بشوارع بني سويف: «بحلم بالدرجة النهائية هذا العام»

على جانب أحد الطرق بشارع النجدة بجوار حديقة حيوان في بني سويف نجد «ياسين أشرف» البالغ من العمر 13 عاما الطالب بالصف الأول الإعدادي، بابتسامة على وجهه لا تفارقه يجلس وأمامه منضدة صغيرة يضع عليها بعض الحلوي والترمس والمناديل ويبيعها لتوفير مصروفاته الدراسية، وتخفيف الأعباء المالية عن أسرته، فعند غيابه يتسارع المارة للسؤال عليه بعد التعود على جلوسه كل يوم في ذلك المكان.

عند الاقتراب من ياسين أشرف، تجده يجلس منحنيا وبجواره الكتب والمذكرات الدراسية حيث يقوم بمذاكرة دروسه والمواد الدراسية أثناء الجلوس في مشهد مبهج نال إعجاب المارة الذين يتوقفون للشراء منه دعم له، ودعواتهم له بالنجاح وتحقيق حلمه نظراً لقصة كفاحه.

التقت «الدستور» الطفل ياسين أشرف حيث أشار إلى أنه طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الخيرية الإعدادية بنين بمدينة بني سويف.

وقال إنه يجلس صباح كل يوم بشارع النجدة لبيع الحلوي والترمس والمناديل للمارة لأنه يعتبر شارع حيوي بجوار موقف ناصر والواسطى.

وأكد الطالب أنه يستغل جلوسه فى الشارع ويصطحب معه الكتب الدراسية ليذاكر دروسه استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول، قائلا إنه يحلم بتحقيق حلمه بالحصول على الدرجات النهائية هذا العام.

وأشار إلى أنه يساعد أسرته بالبيع في الشارع من أجل توفير مصاريفه الدراسية وأن لديه اثنين من الأشقاء ووالده يعمل منجد ووالدته ربة منزل، مؤكدا أنه حريص على العمل والاعتماد على نفسه بالعمل والاجتهاد في دراسته وتوفير مصاريفه الدراسية.

received_5937090676348227

received_694338132206169