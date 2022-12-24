السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طالب يبيع الحلوى ويذاكر دروسه بشوارع بني سويف: «بحلم بالدرجة النهائية هذا العام»

ياسين
ياسين

على جانب أحد الطرق بشارع النجدة بجوار حديقة حيوان في بني سويف نجد «ياسين أشرف» البالغ من العمر 13 عاما الطالب بالصف الأول الإعدادي، بابتسامة على وجهه لا تفارقه يجلس وأمامه منضدة صغيرة يضع عليها بعض الحلوي والترمس والمناديل ويبيعها لتوفير مصروفاته الدراسية، وتخفيف الأعباء المالية عن أسرته، فعند غيابه يتسارع المارة للسؤال عليه بعد التعود على جلوسه كل يوم في ذلك المكان.

عند الاقتراب من ياسين أشرف، تجده يجلس منحنيا وبجواره الكتب والمذكرات الدراسية حيث يقوم بمذاكرة دروسه والمواد الدراسية أثناء الجلوس في مشهد مبهج نال إعجاب المارة الذين يتوقفون للشراء منه دعم له، ودعواتهم له بالنجاح وتحقيق حلمه نظراً لقصة كفاحه.

التقت «الدستور» الطفل ياسين أشرف حيث أشار إلى أنه طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الخيرية الإعدادية بنين بمدينة بني سويف.

وقال إنه يجلس صباح كل يوم بشارع النجدة لبيع الحلوي والترمس والمناديل للمارة لأنه يعتبر شارع حيوي بجوار موقف ناصر والواسطى.

وأكد الطالب أنه يستغل جلوسه فى الشارع ويصطحب معه الكتب الدراسية ليذاكر دروسه استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول، قائلا إنه يحلم بتحقيق حلمه بالحصول على الدرجات النهائية هذا العام.

وأشار إلى أنه يساعد أسرته بالبيع في الشارع من أجل توفير مصاريفه الدراسية وأن لديه اثنين من الأشقاء ووالده يعمل منجد ووالدته ربة منزل، مؤكدا أنه حريص على العمل والاعتماد على نفسه بالعمل والاجتهاد في دراسته وتوفير مصاريفه الدراسية.

received_5937090676348227
received_5937090676348227

received_694338132206169
received_694338132206169

received_1122533858373872
received_1122533858373872
الصف الأول الإعدادي الطفل الصغير بني سويف حديقة حيوان الأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

طالب يبيع الحلوى ويذاكر دروسه بشوارع بني سويف: «بحلم بالدرجة النهائية هذا العام»

الرئيس السيسى يطلع على التطوير التقنى لهيئة التأمين الاجتماعى وربط بياناتها مع وزارة العدل

السقا والفخرانى وصبحى.. انتعاشة فنية بالمسرح المصرى بموسم رأس السنة 2023 (تقرير)

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 pdf

جامعة الوادى الجديد تمنح اللقب العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس

وزير الصحة يتابع مستجدات العمل بمشروع «الأدلة الاسترشادية الطبية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى