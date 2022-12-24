ضبط 100 طن أرز أبيض «مخزن» فى إدكو بالبحيرة
واصلت مديريات التموين حملاتها المستمرة لمتابعة موقف تنظيم تداول الأرز الأبيض والشعير بالأسواق، بعد التوجيهات والقرارات الوزارية الصادرة مؤخراً والتسهيلات التي قدمتها الوزارة ، والسماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم، بالإضافة إلي حرية وتداول ونقل الأرز الأبيض والشعير داخل وخارج المحافظات، ومد تسليم الإخطارات المقدمة من حائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرها حتى غدا الأحد، ومد موسم التوريد حتى منتصف يناير 2023.
وبشأن الحملات اليومية لتنظيم تداول الأرز الأبيض والشعير، تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من مديرية تموين البحيرة بضبط كميات كبيرة من الأرز الأبيض، حيث أشار مجدي الخضر مدير مديرية تموين البحيرة، إلى أن الكميات المضبوطة وصلت إلى 100 طن أرز أبيض بمدينة إدكو.
تحرير 70 محضرًا للمزارعين الممتنعين عن التوريد بمحافظة الدقهلية
كما سبق وأعلن مجدي الخضر، مدير مديرية تموين البحيرة، مطلع الأسبوع الماضي، عن ضبط 150 طن أرز شعير بالمحافظة، وفي دمياط ضبط 150 طن أرز شعير وحرر 70 محضرا للمزارعين الممتنعين عن التوريد بمحافظة الدقهلية، و94 طن أرز قد تم حجبها عن التداول بمحافظة كفر الشيخ، و133 طنا بمحافظة الشرقية.
يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتسيير حملات يومية علي المضارب ومخازن تخزين الأرز الأبيض والشعير.