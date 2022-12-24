ضبط 100 ‏طن أرز أبيض «مخزن» فى إدكو بالبحيرة

واصلت مديريات التموين ‏حملاتها المستمرة لمتابعة موقف تنظيم تداول الأرز الأبيض والشعير بالأسواق، بعد ‏التوجيهات والقرارات الوزارية الصادرة مؤخراً والتسهيلات التي قدمتها الوزارة ، والسماح للمضارب ‏بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو ‏المخازن التابعة لهم، بالإضافة إلي حرية وتداول ونقل الأرز الأبيض ‏والشعير داخل وخارج المحافظات، ومد تسليم الإخطارات المقدمة من ‏حائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب ‏وغيرها حتى غدا الأحد، ومد موسم التوريد حتى منتصف يناير ‏‏2023.

وبشأن الحملات اليومية لتنظيم تداول الأرز الأبيض والشعير، ‏تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريرا من مديرية تموين البحيرة بضبط كميات ‏كبيرة من الأرز الأبيض، حيث أشار مجدي الخضر مدير ‏مديرية تموين البحيرة، إلى أن الكميات المضبوطة وصلت إلى 100 ‏طن أرز أبيض بمدينة إدكو.

تحرير 70 محضرًا للمزارعين ‏الممتنعين عن التوريد بمحافظة الدقهلية

كما سبق وأعلن مجدي الخضر، مدير ‏مديرية تموين البحيرة، مطلع الأسبوع الماضي، عن ضبط 150 ‏طن أرز شعير بالمحافظة، وفي دمياط ضبط 150 طن أرز شعير وحرر 70 محضرا للمزارعين ‏الممتنعين عن التوريد بمحافظة الدقهلية، و94 طن أرز قد تم حجبها ‏عن التداول بمحافظة كفر الشيخ، و133 طنا بمحافظة الشرقية.‏

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، بتسيير حملات يومية علي المضارب ‏ومخازن تخزين الأرز الأبيض والشعير.