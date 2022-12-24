تستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في السابع من شهر يناير المقبل.

موعد عيد الميلاد المجيد 2023 فى مصر

هذا ويُمنح عيد الميلاد المجيد 2023 إجازة رسمية لكل المواطنين المصريين، الذين يحتفون بذكرى مولد السيد المسيح، بينما يحتفل كاثوليك مصر والروم الارثوذكس والانجليكان بعيد الميلاد المجيد غدًا الأحد الموافق 25 من ديسمبر الجاري.

هذا ويتراس قداس عيد الميلاد المجيد للاقباط الكاثوليك غبطة البطريرك ابراهيم اسحق، مساء اليوم في كاتدرائية السيدة العذراء مريم في مدينة نصر، بينما تحتفل الطائفة الأسقفية الأنجليكانية بعيد الميلاد المجيد اليوم السبت، وذلك في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء، إذ يترأس قداس العيد الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

وقالت الكنيسة في بيان لها، إنه يذاع حفل قداس عيد الميلاد المجيد مباشر من خلال صفحة "فيسبوك" الخاصة بالكنيسة الأسقفية وقناة الكرمة، بالإضافة لتغطية الحدث من قبل الإعلاميين والصحفيين، إذ يسمح بدخول من سجلوا أسماءهم بالفعل لدى المكتب الإعلامي من أجل استخراج تصاريح الدخول.

موعد عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٣ الكنيسة الانجيلية

هذا وتتمم الكنيسة الانجيلية مراسم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم الجمعة الموافق 6 من يناير في كنيسة قصر الدوبارة، وفي اليوم نفسه فيترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، للاقباط الارثوذكس، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من قيادات الدولة المصرية، والوزراء.

ويترأس اليوم رؤساء الكنيسة الغربية الاحتفال مثل المطران جان مارس شامي رئيس كنيسة الروم الملكيين، والمطران جورج شيحان رئيس كنيسة الموارنة، والمطران كلاديو كلوراتي رئيس كنيسة اللاتين، والمطران مار إفرام إيلي وردة رئيس كنيسة السريان الكاثوليك، والخور اسقف بولس ساتي رئيس كنيسة الكلدان.

واخيرا وغدا الأحد 25 ديسمبر بمناسبة عيد الميلاد المجيد يترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر افريقيا، القداس الإلهي الاحتفالي في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي في القاهرة.

صلاة السَحَرية الساعة 8.30 صباحًا

القداس الإلهي الساعة 9.30 صباحًا

بعد القداس الإلهي يستقبل البابا ثيودروس المهنئين من المسؤولين والرعية في قاعة العرش البطريركية.

