السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بالتزامن مع صوم الميلاد

الكنيسة
الكنيسة

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، معهد التربية الدينية بالإيبارشية.

جاء ذلك بحضور إدارة، ودارسي المعهد، حيث أجرى الأنبا باسيليوس حوارًا أبويًا مع أبنائه الطلبة، موكدًا لهم أهمية بنيان الخادم من خلال الدارسة بالمعهد، والتواصل الدائم مع المحاضرين.

كما ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بجاهين.

واحتفل أيضًا بتذكار تدشين الكنيسة، وسيامة عدد من شمامسة الرعية، الذين نالوا درجة المرتل، حيث شارك في هذا الاحتفال الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، راعيا الكنيسة. وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة العظة بعنوان "أشبع الجياع خيرات".

وفي نهاية الذبيحة الإلهية، قام راعي الإيبارشية بتوزيع الشهادات التذكارية على أبنائه الشمامسة المحتفى بهم.

وكانت قد بدأت الكنيسة الكاثوليكية، صوم الميلاد المجيد ولمدة 15 يومًا، تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقًا للتقويم الغربي.

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة الكاثوليكية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.

احتفالات الكاثوليكية بعيد الميلاد

ومن المقرر أن يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد الميلاد المجيد، مساء 24 ديسمبر الجاري، بكاتدرائية السيدة العذراء مدينة نصر.

صوم من الدرجة الثانية

وتعود أيّام صوم الميلاد إلى موسى النبي والذي صام 40 يومًا في العهد القديم عندما استلم لوحي الشريعة، و3 أيام المتبقية في الصيام تعود لتذكار نقل جبل المقطم.

و"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الأنبا باسيليو الانبا باسيليوس الانبا باسيليوس فوزي الإيبارشية

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