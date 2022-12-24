الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد»: طقس الغد لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدًا الأحد، مائلًا للبرودة فى الصباح الباكر، لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للبرودة في أول الليل باردًا في آخره على أغلب الأنحاء.

وتتكون أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكونة معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمال غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 13

العاصمة الإدارية 20 14

6 أكتوبر 19 14

بنهــــا 19 14

دمنهور 19 15

كفرالشيخ 18 15

المنصورة 19 14

دمياط 20 14

بورسعيد 19 15

الإسماعيلية 20 12

السويس 19 13

الزقازيق 19 14

شبين الكوم 19 14

طنطا 19 15

شلاتين 26 16

الإسكندرية 18 15

العلمين الجديدة 18 14

وادى النطرون 19 15

مطروح 19 14

السلوم 19 13

سيوة 19 10

العريش 20 14

رفح 19 15

الطور 22 12

كاترين 19 04

رأس سدر 19 14

نخل 17 07

طابا 18 15

نويبع 19 14

حلايب 24 18

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 16

مرسى علم 22 17

الفيوم 19 14

بني سويف 20 13

المنيا 20 09

أسيوط 21 10

سوهاج 21 11

قنا 21 12

الأقصر 23 12

أسوان 25 13

الوادى الجديد 23 13

أبوسمبل 22 14

أبورماد 25 18

رأس حدربة 23 17

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية، فهى كالتالى:

 

العظمى الصغرى

مكة 26 16

المدينة 23 11

الرياض 20 11

المنامة 22 17

أبوظبى 27 18

الدوحة 25 17

الكويت 19 08

دمشق 13 06

بيروت 18 13

عمان 12 07

القدس 14 08

غزة 19 13

بغداد 17 08

مسقط 27 21

صنعاء 23 09

الخرطوم 26 11

طرابلس 21 13

تونس 25 11

الجزائر 22 09

الرباط 23 09

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

العظمى الصغرى

أنقرة 05 01

إسطنبول 12 07

إسلام آباد 19 06

نيودلهى 19 06

جاكرتا 29 24

بكين 01 07-

كوالالمبور 31 23

طوكيو 12 02

أثينا 18 09

روما 18 07

باريس 13 09

مدريد 15 03

برلين 07 05

لندن 11 06

مونتريال 06- 11-

موسكو 05- 12-

نيويورك 03- 07-

واشنطن 01 09-

نواكشوط 30 13

أديس أبابا 24 09

إرتفاع الموج الأرصاد الجوية الحرارة المتوقعة غدا السواحل الشمالية الغربية الحرارة المتوقعة الطقس غدا الأحد القاهرة الكبرى والوجه البحرى الوجه البحري والسواحل الشمالية امطار متوسطة

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