الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نشاط في الحركة الملاحية وتداول البضائع بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

قال المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، إن الحركة الملاحية وتداول البضائع شهدت نشاطا ملحوظا، خلال الـ 48 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 118 ألف طن، وأعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2664 حاوية مكافئة.

وأضاف بريقع، في بيان، أن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 41 سفينة، والسفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة 23 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين، على ضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة عمليات الميناء لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة ومنع انتشار آثار جائحة كورونا.

تواصل حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بشكل طبيعي ومنتظم

فى السياق ذاته، تواصلت حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بشكل طبيعي ومنتظم، اليوم السبت، بميناء الإسكندرية، رغم استمرار سقوط الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة على المحافظة لليوم الثالث على التوالي؛ ما أدى لتراكمها ببعض الشوارع والميادين، وأثرت على حركة سير المشاة والسيارات.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وسرعة الاستجابة لإشارات الاستغاثة من السفن والبواخر حفاظا على الممتلكات والأرواح.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات، كما عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا لأنواء الفيضة الصغيرة الممطرة، وتستمر لمدة 5 أيام تصاحبها رياح شمالية غربية.

الأمن الصناعي الحركة الملاحية السلامة والصحة المهنية الشحن والتفريغ المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية تداول البضائع سفن حاويات عمليات الشحن مينائي الإسكندرية والدخيله

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