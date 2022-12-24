«الزراعة» تصدر العدد الأول من مجلتها الشهرية «MALR»

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العدد الأول من مجلتها الشهرية «MALR» لشهر يناير 2023، ويشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة تحت شعار «كلمة من قلب الديوان».

ويشمل العدد الجديد عددا من الموضوعات المتنوعة، أبرزها تصريحات خاصة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول عدد من الموضوعات والقضايا الخاصة بالتنمية الزراعية الشاملة، وما تم إنجازه من ملفات عديدة في هذا القطاع بهدف تحقيق الأمن الغذائي، والمشروعات القومية الزراعية الكبرى والعملاقة.

كما يشمل العدد اخبارا ومتابعات خاصة بوزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة، بالإضافة إلى الأخبار الخاصة بالمعاهد والمعامل، فضلا عن أخبار مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات.

وتضمن العدد كذلك ملفا خاصا، حول مشروع زراعة قصب السكر بالشتل، والتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، فضلا عن تقرير حول الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وجهودها لزيادة إنتاجية المحصول، وتقديم الخدمات الإرشادية لمزارعي المحصول.

كما يشمل العدد توصيات خاصة بالممارسات والمعاملات الزراعية للمحاصيل المختلفة خلال شهر يناير، وأبرز الخدمات التي يقدمها قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وكذلك نصائح وتوصيات هامة للراغبين في الزراعات المنزلية على سبيل الهواية.

ويحتفل هذا العدد بالعيد القومي بمحافظتي أسوان والبحر الأحمر، اللذين يتزامنان مع شهر يناير، كما يلقي العدد الضوء على أبرز الأحداث المصرية التي جاءت في شهر يناير، فضلا عن تقرير حول السياحة العلاجية في مصر، وتقرير حول كيفية تعليم الزراعة بخطوات بسيطة للأطفال، كما تم تخصيص باب يلقي الضوء على علاقة الغذاء بالصحة.

كما تم تخصيص صفحة هذا العدد، لتأبين الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الذي وافته المنية، ونعي الوزارة وقياداتها له.

ويعد "MALR" هو أحدث إصدارات مركز المعلومات الصوتية والمرئية، وهو مجلة رسمية اعلامية زراعية متخصصة ومتنوعة في التقارير الاخبارية والملفات الزراعية، وهي مجلة دورية شهرية، يتم اعدادها بصيغة الكترونية pdf، يتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، والتابعة للجهاز الاعلامي للوزارة، حيث تم فتح الباب لتواصل ومشاركات العاملين بالقطاع الزراعي من كافة القطاعات والهيئات للنشر فيها.