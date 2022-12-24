السبت 24 ديسمبر 2022
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استشاري طب أطفال تكشف أسباب الإصابة بالقولون العصبي وطرق الوقاية والعلاج (فيديو)

الإصابة بالقولون
الإصابة بالقولون العصبي

قالت الدكتورة شيماء طلال استشاري طب الأطفال، إن القولون العصبي مرض شائع لدى الأطفال وليس الكبار فقط، ومن الممكن أن يصيب الرُضع أيضًا، وهو من أشهر أسباب وجع البطن لدى الأطفال، حيث أنه يصيب من 5% إلى 10% من الأطفال على مستوى العالم.

وأضافت «طلال» خلال لقائها ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة dmc، اليوم، أن أسبابه وراثية أو نظام غذائي خطأ، أو قلة النوم، بالإضافة إلى طبيعة شخصية الطفل ما بين عصبي أو هاديء، منوهة بأنه يصيب السيدات بنسبة أكبر.

وأوضحت استشاري طب الأطفال أن القولون العصبي يعني وجود خلل عضوي ما بين المخ والقولون، ولكن تزيد حدتها أو تقل حسب العوامل المرتبطة بها، مستدلة على ذلك من خلال حساسية الأطفال تجاه أنواع معينة من الأطعمة قد تتسبب في زيادة الأعراض.

القولون العصبي ليس لديه تحاليل أو أشعة معينة

ولفتت استشاري طب الأطفال إلى أن القولون العصبي ليس لديه تحاليل أو أشعة معينة، ويتم التشخيص عن طريق ملاحظة الطبيب، والأعراض تدل على أنها قولون عصبي بعدما تستمر شكوى الطفل من آلام المعدة لأكثر من شهرين، وشعوره بالانتفاخ، أو إسهال أو إمساك مستمر، وفقدان الشهية، وفقدان ملحوظ في الوزن.

ونوهت استشاري طب الأطفال إلى أن القولون العصبي لا علاج له، ولكن يجب التخفيف من الأعراض من خلال تقليل المسببات، لذلك لابد من تناول الطعام الصحي، والحرص على شرب المياه، والبعد عن التوتر.

طرق الوقاية والعلاج أسباب إصابة الأطفال بالقولون العصبي القولون العصبي استشاري تكشف

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