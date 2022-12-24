المجلس الأوروبي يدعو إلى تعليق عضوية روسيا بمجلس الأمن

دعا رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​شارل ميشيل،​ إلى تعليق عضوية ​روسيا​ في ​مجلس الأمن​ الدولي، بدعوى انتهاكها للقانون الدولي.

واعتبر ميشيل خلال مقابلة مع قناة «RTVI» أن انتهاك عضو دائم في مجلس الأمن، كروسيا، للقانون الدولي، مؤشر على وجود خلل كبير في بنوده.

وقال إن إنشاء آلية لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن، أمر ضروري، لافتا إلى أنه "لا يطالب بإقصاء روسيا بشكل كامل من المجلس، وأن تعليق عضويتها في هذه المرحلة، سيهوي بمفهوم الأمن لدى الأمم المتحدة إلى الهاوية".

روسيا تهدم مسرح ماريوبول في أوكرانيا

بدأت السلطات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية هدم معظم مبنى مسرح الدراما بالمدينة الذي تقول السلطات الأوكرانية إن المئات لقوا حتفهم فيه خلال قصف جوي في مارس.

وأظهر تسجيل مصور على مواقع أوكرانية وروسية على حد سواء معدات ثقيلة وهي تهدم معظم المبنى بينما تترك واجهته الأمامية سليمة.

وندد المسئولون الأوكرانيون بعملية الهدم باعتبارها محاولة للتغطية على القتلى الذين سقطوا في قصف 16 مارس والقضاء على الثقافة الأوكرانية.

وقال المسئولون الروس إن ذلك جزء من خطط لإعادة بناء المسرح في مدينة يسيطرون عليها بشكل قوي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مدير المسرح إيجور سولونين قوله إن عملية الهدم لم تشمل "سوى الجزء من المبنى الذي يستحيل ترميمه فقط"، ودعت الخطط إلى استكمال إعادة بناء المسرح بحلول نهاية عام 2024.